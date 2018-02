'Nisam se ispričao jer imamo različite poglede na rat 90-ih'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako je tijekom nedavnog posjeta Hrvatskoj štitio interese Srbije "najbolje što umije i zna" i objasnio da se nije ispričao jer Srbija i Hrvatska različito vide događaje iz povijesti.

"Prvi sam koji je imao hrabrosti reći im u lice, jasno i nedvojbeno, da drukčije vidimo 'Oluju', koju u Hrvatskoj slave, a koja je dan tuge u Srbiji... Nisam se ispričao jer mi različito vidimo stvari koje su se dogodile u prošlosti", rekao je Vučić za TV PINK.

Vučić se požalio da su ga novinari tijekom posjeta Hrvatskoj "kao osice napadali", te da mu to "nije nimalo ugodno".

"Pitali su me za neke izjave iz 90-ih u Glini... Pa nisam ja tada govorio samo u Glini, bio sam i u Vojniću, Vrginmostu... I tada sam rekao kako se nadam da će Republika Srpska Krajina opstati. Je li to za ispriku, a nije 250.000 ljudi koji su ostali bez svojih ognjišta. Zar je to manje bitno?", rekao je Vučić.

On je ocijenio da je danas veći strah kod Srba u Hrvatskoj nego li strah koji osjećaju Srbi na Kosovu, južno od Ibra gdje teško žive, a "vlasti iz Prištine upravljaju i njihovim životima".

"Ali, u Hrvatskoj su toliko uplašeni da su se skrivali od kamera i polovica ih se nije smjela pojaviti, plašeći se šta bi im se poslije moglo dogoditi ako ih netko vidi na televiziji", rekao je Vučić, istodobno naglasivši kako je bio ponosan u dvorani "Lisinski".

"Ponosan sam što su, s druge strane, u 'Lisinskom', u Zagrebu, svi uglas pjevali i srpsku i hrvatsku himnu, sav sam se tad naježio", rekao je Vučić poručio da će nastojati pomoći Srbima gdje god može i "više nego ranije jer je Srbija sada ekonomski jača i može više i pomoći".

"A hoće li to uvijek naići na odobravanje u međunarodnoj zajednici - nešto me ni ne zanima", rekao je srbijanski predsjednik za TV Pink.