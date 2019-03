'Nisam silovao ženu, to je namještaljka preko Živog zida'

To je neistina, sve će se to dokazati ako se podigne optužnica. Jasno je otkud je to krenulo i zašto, rekao nam je Željko Prigorac, načelnik Općine Lasinja, komentirajući optužbe za silovanje.

Bivšeg HDZ-ovca sumnjiče da je silovao ženu (37). Navodno je na zabavi u vatrogasnom domu općine odvukao ženu u prostorije doma na polukatu i bez njezina pristanka imao spolni odnos na stolu. Iz prostorije su izuzeti tragovi biološkog podrijetla.

Za načelnika se tražio i istražni zatvor, ali sud u Karlovcu dopustio je da se Prigorac brani sa slobode, ali uz zabranu prilaska oštećenoj i svjedocima.

- To je očito politička namještaljka preko aktivistice Živog zida i ne mogu si pomoći. Moram se boriti, sve će se dokazati u daljnjem postupku - rekao je Prigorac. Ranije je za ženu koja ga tereti rekao da je prostitutka, a sad ponavlja da iza svega izrečenog stoji. Nakon te večeri žena je o svemu što joj se dogodilo povjerila prijateljici i suprugu, koji ju je natjerao da slučaj prijavi policiji. Prije same prijave načelniku je poslala poruku preko Facebooka, a dijelove prepiske nam je pokazala. Tražila je odgovore zašto joj je to učinio i govorila o silovanju. Kad smo Prigorca suočili s time, on je ponovio kako je sve to potpuna neistina.

- Ja to sve negiram i to je kraj priče. Hvala vam na brizi, sve će se čuti u daljnjem postupku, za koji vjerujem da će biti javan. Nemam više komentara - izjavio je načelnik Prigorac. Njegovi sugrađani kažu:

- To nam je nespojivo s njim kao čovjekom. To nam je baš šok. Mala smo sredina. Znamo njega i znamo nju - rekao je jedan od stanovnika Lasinja. Čudno im je što žena slučaj nije odmah prijavila policiji, nego je čekala nekoliko dana.

- To su političke mućke - dobacila je sugrađanka. I u kafiću u koji načelnik dolazi na kavu ljudi su uvjereni da je sve namještaljka na političkoj razini. Žena koja načelnika optužuje za silovanje najavila je tužbu protiv načelnika zbog tvrdnji da je prostitutka. Priznaje da je njezina prijateljica aktivistica u Živom zidu, ali i uzvraća:

- Ovo nema apsolutno nikakve veze s politikom. Tu je samo pitanje istine. Ništa me drugo ne zanima. Za pomoć sam se obratila svima. Na načelnikova omalovažavanja i uvrede je uzvratila:

- Postoje dokazi za sve što govorim, a on neka samo pljuje po meni. Ona i suprug ne žive u Hrvatskoj, a u Lasinji grade kuću. Sad je, kaže, može i prodati jer se tamo nakon svega ne namjerava vratiti.