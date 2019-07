'Nisam uhljeb, nitko normalan ne bi izdržao ono što sam ja...'

Nisam nikakav razočarani uhljeb, nego sam razočaran radom stranke na razini Varaždinske županije i Anđelkom Stričakom. Radim u privatnom poduzeću na visokoj funkciji, predajem na jednom visokom hrvatskom sveučilištu, surađujem s inozemnim znanstvenicima i sad završavam doktorat. Javljao sam se na natječaje u Hrvatskim cestama jer sada radim u okolici Zagreba, a htio sam biti bliže obitelji i od tuda i motivacija da se na iste javim, pojasnio nam je Igor Franolić, sada bivši HDZ-ovac.

Stranci je rekao zbogom pismom koje je dostavio i medijima. Njegovo nezadovoljstvo radom lokalnog HDZ-a traje, kaže, još od 2013. godine.

- Ono što sam još od izborne 2013. godine, kada sam konkurirao za gradonačelnika Ludbrega, proživljavao kao član stranke, malo tko normalan bi izdržao. Ne treba zaboraviti da je to bilo najgore razdoblje za HDZ (suđenje Fimi Medija...), a moja ekipa i ja smo bili ostvarili najbolji rezultat u Ludbregu ikada. No zbog toga sam posao očito imaginarni neprijatelj u očima Stričaka pa su mi valjda trebali 'podrezati krila' - priča Franolić.

U stranci je bio 18 godina, a objasnio nam je i zbog čega se u nju učlanio.

- Odgajan sam u demokršćanskom duhu. Potječem iz radničke obitelji. Otac mi je bio policajac te je proveo više od pet godina na ratištu i sa svojih 19 kolega bio je u zadnjoj grupi branitelja Vukovara. Jarnjak ga je vozio predsjedniku Tuđmanu da ga izvijesti o stanju u Vukovaru kada je čuo na radiju da je Vukovar pao. Briznuo je u plač i tražio da ga vrate da spašava svoje dečke... Pričam vam to samo da objasnim zbog čega osjećam toliko domoljublje. Ja sam tada imao 13 godina i svega se sjećam. A u HDZ sam se učlanio 2001., godinu dana nakon što je HDZ izgubio izbore - priča Franolić.

Šest godina nakon učlanjenja postaje direktor ludbreškog komunalnog poduzeća Lukom d.o.o. U kojem je imao menadžerski ugovor s otpremninom od 823.000 kuna.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Komunalno poduzeće sam preuzeo s dugovima i 15 zaposlenih, a kada sam odlazio iza sebe sam ostavio 31 zaposlenog i prihode sam podigao za četiri milijuna kuna, a da pritom nisam dizao cijene komunalija. nisam imao pravo na otpremninu. U ugovoru kojeg mi je dao SDP-ov gradonačelnik stoji da imam pravo na obeštećenje svih bruto plaća do isteka mandata. To je isto bila laž. Te novce nisam nikad dobio. Imao sam pravo na ta obeštećenja, na plaću još šest mjeseci i adekvatno radno mjesto sukladno stručnoj spremi. Zadnja dva sam ostvario prvo ne! Na sudu sam s LUKOM-om zbog toga. Ili imam pravo sve ili nemam pravo ništa. Obmana je to da bi se opravdala smjena uspješnog direktora. Tako se to očito radi - kaže Franolić.

Ujedno ističe da je bio spreman na razne napade čim se pismo odlaska iz HDZ-a dao u javnost. U stranci je obnašao niz različitih funkcija, od onih u mladeži HDZ-a i temeljnom ogranku, pa do dužnosti zamjenika predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Ludbreg, člana Županijskog odbora HDZ-a Varaždinske županije i člana nacionalnog Odbora za promet.

U pismu je između ostalog naveo: "Ostavku na članstvo podnosim umoran od čekanja, a nespokojan zbog udaljavanja od demokršćanskih vrijednosti. Jednako tako razočaran sam s rezultatima koje postiže HDZ na razini Gradske organizacije Ludbreg na posljednja tri izbora. No, ni to ne bi bilo presudno, da nisam osobno iskusio sabotažu, opstrukciju i difamaciju od strane županijskog predsjednika HDZ-a Anđelka Stričaka ...unazad četiri godine trpio unutarstranačko maltretiranje i represiju, a upućen sam i na časni sud nakon čega mi je bezrazložno oduzeto pravo glasovanja ili kandidiranja na posljednja dva unutarstranačka izbora, a sve po nalogu predsjednika ŽO HDZ-a."

- Ne mogu komentirati stanje u cijeloj stranci, no na lokalnoj razini mogu reći da su zbog načina rada otišli kvalitetni i vrijedni ljudi poput Igora Borovca koji je bio županijski predsjednik mladeži, nekadašnjeg čelnika GO Varaždinskih Toplica Franje Prstenca koji je raspušten, poduzetnika Ilije Ivezića pa do niza članova odbora - priča Franolić. Pitali smo ga na koji način ga je Stričak, kako sam kaže, maltretirao.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Prva situacija se odvila nakon tih izbora 2013. Jednom prilikom Stričak je došao na sastanak Gradskog odora, gdje se usprkos najboljim rezultatima u Ludbregu po broju glasova htjela stvoriti fama da smo se moja ekipa i ja posvađali. To nije bila istina no Stričak je došao na sastanak i zaprijetio ovim riječima: "Vraćam se iz Zagreba gdje su otac, sin i duh sveti zabranili da se itko kandidira osim Franje Besera. Mislio je na tadašnje vodstvo stranke. Gospodin Zlatar i ja smo odbili tako funkcionirati, a drugi su se valjda u strahu pokorili - priča Franolić. Kada govori o posrnuću u radu stranke, nabraja izborne rezultate.

- Ne želeći umanjiti ničiju pobjedu 2013., moram reći da smo osvojio u drugom krugu 1941 glas i time ostvario najveći uspjeh HDZ-a u Ludbregu, budući da sam osvojio više glasova nego što je u najvećoj trijumfalnoj pobjedi ostvario u Ludbregu utemeljitelj i prvi predsjednik HDZ-a dr. Franjo Tuđman, jednako tako i na prethodnim izborima gospođa Kolinda Grabar-Kitarović - navodi Franolić te dodaje kako je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Ludbrega na lokalnim izborima 2017. osvojio 529 glasova, a na izborima za EU parlament 2019. HDZ GO Ludbreg osvaja 259 glasova ili 13,28%. Upozoravao sam središnjicu da nije dobro to što se događa i da gubimo potporu u županiji ni nitko nije reagirao - ističe.