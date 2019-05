'Nisam za loš rezultat HDZ-a optužio crkvu, to je prljava laž'

Vladimir Šeks komentirao je za N1 rezultate europskih izbora na kojima je HDZ dobio samo četiri mandata.

- HDZ je pobijedio, pobijedio je s 40.000 glasova više od drugog SDP-a. To što je jedan mandat manje... Dobio je isto mandata kao i kad je išao sam prije tri godine - kaže Šeks.

O tvrdnjama da je za loš rezultat HDZ-a optužio Crkvu, Šeks kaže: 'To je jedna prljava lažljiva lansirana kleveta. Ništa je Crkvu nisam optužio. To je laž koja se svjesno plasira i kojom se želi izazvati konfrontaciju Katoličke crkve i HDZ-a. To je velika laž. Jesam spominjao Crkvu, ali ne u takvom kontekstu. Ja sam analizirao rezultate i sve one koji su sudjelovali u izborima, ali nijednom rječju nisam optužio Crkvu i biskupe da su oni krivi'.

- Plenković nije kriv, on je zaslužan. Nema nikakve krivice. Ekipa je dobro posložena. Da smo dobili još 1.800 glasova, tko bi danas postavljao pitanja. Nema krivca, treba napraviti analizu i utvrditi zašto je u nekim sredinama bio manji izlazak od prognoziranog. Treba utvrditii zašto birači HDZ-a nisu prepoznali značaj izbora za EP. U velikom dijelu građana nema svijesti o važnosti - dodao je Šeks za N1.

A bi li izbori bili uspješni da je glavni operativac na terenu bio Milijan Brkić, Šeks komentira da to zna samo 'Vanga i kristalna kugla'.