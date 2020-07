'Nisam žetončić i neću podržati HDZ, mi smo na 'kontra' strani'

MEĐUSOBNE RAZLIKE Ima stvari u kojima smo otišli u suprotnom smjeru, rekao je Dario Zurovec o razlozima pucanja prve koalicije

<p>Nemam jaki ego, prilično sam prizemljen. Na politiku gledam kao na nešto gdje mogu pomoći, rekao je <strong>Dario Zurovec</strong>, zastupnik Fokusa, odbacujući priče da se je s <strong>Dalijom Orešković</strong> i <strong>Marijanom Puljak</strong> razišao zbog “tri jaka ega”.</p><p>Naveo je kako se s partnerima iz Stranke s imenom i prezimenom i Pametnog sastao dan prije predaje lista te naveo da nikad nisu tajili da među njima postoje razlike.</p><p> - Ima stvari u kojima smo otišli u suprotnom smjeru - rekao je Zurovec. Ponovio je kako nije žetončić i da neće podržati novu Vladu <strong>Andreja Plenkovića</strong> koja trenutno u Saboru ima tanku većinu od 76 ruku. Zurovec je ranije podsjetio da je i u Svetoj Nedelji, gdje je gradonačelnik, na “kontra strani od HDZ-a”. Iako su se mogle čuti priče da ga je HDZ navodno pokušao vrbovati, jer je on i ranije bio u toj stranci, iz vladajuće stranke to su odbacili.</p><p>Podsjetimo, Zurovec je u HDZ ušao s 18 godina, a stranku je napustio 2015., dok ju je vodio <strong>Tomislav Karamarko</strong>. Zurovec je rekao kako ne želi biti dio ni jednog saborskog kluba, jer cilj mu je graditi stranku i njezinu poziciju na centru. Tako će u raspravama svoje stavove moći iznijeti u slobodnim govorima, replikama i pojedinačnim raspravama, no to mu, kaže, ne predstavlja problem.</p><p> - Nije mi nikakav problem pričekati, jer imat ću što reći - rekao je Zurovec. </p><p>Dalija Orešković i Marijana Puljak oformile su klub, a umjesto koalicijskog partnera na izborima stigla im je <strong>Anka Mrak Taritaš</strong> (Glas). Tako je u Saboru prvi put oformljen ženski klub. Kolegi iz Fokusa nisu zatvorili vrata, a zastupnica stranke Pametno poručila mu je da im se može pridružiti i kasnije. </p>