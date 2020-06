'Jedan je ležao ispred vrata, a drugi je bio oslonjen na prozor'

U pucnjavi u Kaštel Kambelovcu ubijen je lokalni boksač Mario Boljat (36), a ranjena su još dva muškarca od kojih je jedan Jozo Čabraja (29) koji je prošle godine preživio dvije pucnjave

<p>Ma šuti, to su bili jad i nevolja. Obračun krim miljea. Dobro da još netko nije stradao, govori nam susjed koji živi u neposrednoj blizini mjesta krvavog obračuna u Kaštel Kambelovcu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Lokalni boskač <strong>Mario Boljat</strong> (36), poznatiji u splitskim borilačkim krugovima kao “Pajkić”, nakon svađe i tučnjave ubijen je u nedjelju navečer s tri hica u srce iz pištolja odmah pored rive, ispred dječjeg vrtića u Kambelovcu. Nije ga spasila ni pancirka koju je nosio. Ranjena su dvojica sudionika pucnjave, od kojih je jedan dobro poznati lik iz crne kronike. Naime, <strong>Jozi Čabraji</strong> (29) ovo je već treća pucnjava koju je uspio preživjeti. Ranjen je u trbuh. Još jedan muškarac (33) je ranjen, a tri muškarca su ubrzo privedena. Pištolj iz kojeg se pucalo nije pronađen.</p><p>- Malo prije 23 sata čuo sam neko prepiranje oko kuće. Nije to ništa čudno, tu svaku večer bude krcato. Sjedi se, pijucka... A onda sam čuo pucnjeve. Prvo sam mislio da je vatromet jer tu znaju nekad biti veselice, znaju se pucati petarde, bengalke, ... Ali onda su se opet čula dva, tri pucnja. E, tad je počela vika susjeda. Jedna susjeda je vrištala: ‘Dijete mi je vani!’ - govori naš sugovornik koji je htio ostati anoniman.<br/> <br/> - Njoj je curica bila vani, razumijete. Istrčala je iz kuće. Kaže mi da je naletjela na čovjeka s pištoljem u ruci koji ju je odgurnuo. Mislim da je ona zvala Hitnu i policajce - priča nam Kaštelanin.<br/> <br/> Kako kaže, poznavao je ubijenog Boljata iz viđenja. U Kaštelima se priča da je obračun navodno bio zbog kamatarenja. Treći ranjeni je vlasnik kafića u Kaštel Novom, navodno su ga Čabraja i Boljat trebali zaštititi, ali situacija se očito drukčije odvila.</p><p>- Ma strašno je sve to. Eno tamo, 300 metara dalje je pekarnica pred kojom se okupljaju kolone mladosti. Nikad ne znaš gdje će metak odletjeti - rekao nam je susjed iz Kaštela.</p><p>- Uhvatio mi je kćeri ruku i gurnuo je u dvorište. ‘Miči se! Ne izlazi iz kuće’, rekao joj je. Za nekoliko trenutaka čuli su se pucnjevi - ispričala nam je mještanka Kaštel Kambelovca, pored čije je kuće došlo do oružanog okršaja u nedjelju navečer.</p><p>Neslužbeno - ubijeni Mario Boljat ‘Pajkić’ te Jozo Čabraja i treći muškarac našli su se s ekipom iz Kaštel Gomilice kako bi riješili neke neraščišćene račune. Policija još utvrđuje broj i identitet sudionika druge skupine. Uskoro su se posvađali, a potom i potukli, da bi nakon toga započela pucnjava. Iako su i Boljat i Čabraja nosili pancirke te očito očekivali nevolje, izvukli su deblji kraj - prvi je upucan s tri metka u prsa i podlegao je ozljedama na licu mjesta, dok je Čabraja teško ranjen u trbuh odveden u splitsku bolnicu, kao i treći propucani muškarac iz sukoba kraj rive.</p><p>- Ovo je nekad bilo mirno mjesto. Ne znam što radi policija, ali sad na rivi ima toliko droge da se dileri više ni ne skrivaju. U mistu se priča da se radi o obračunu skupina iz Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca - rekao nam je jedan mještanin.</p><p>- Gledao sam neki film u kojemu je bilo pucnjave, a onda sam izvana čuo hice. Skoro sam siguran da su bili iz pištolja jer nije bilo rafalne paljbe. Čuo sam četiri-pet hitaca, u jednom trenutku nisam bio siguran je li to s televizora ili s ulice. Kad sam se spustio, policajci su već došli. Scena je bila stravična, jedan je ležao ispred vrata kuće u lokvi krvi, a drugi je bio oslonjen na prozor - ispričao nam je očevidac obračuna.</p><h2>Izrešetani na groblju</h2><p>Prema svemu sudeći, napadači su za Boljata i Čabraju organizirali sačekušu te su došli s tri automobila koji su bili parkirani nešto dalje od mjesta obračuna. Nakon okršaja su pobjegli, a policija je u ponedjeljak ujutro pretraživala sve nadzorne kamere na tom području.</p><p>I ubijeni Boljat i Čabraja već su preživjeli atentate. Čabraja čak dva. Marija Boljata “Pajkića” je u svibnju 2010. na groblju u Kaštel Štafiliću s pet metaka izrešetao <strong>Boris Pajić</strong> iz BiH, koji je za to djelo dobio dvije godine zatvora.</p><p>- Zvali su me nepoznati ljudi mobitelom da mi imaju uručiti neko pismo i da dođem do groblja. Tamo je već pored zida bio parkiran skuter Beverlly 250 crne boje. Pored njega je bio jedan visoki tip, oko 185 cm, s kacigom na glavi - ispričao je prije nekoliko godina Boljat za Slobodnu Dalmaciju:</p><p>- Tad iza zida izlazi mali debeli tip, također s kacigom na glavi, koji puca u mene. Padam u vozilu, a onda taj mršavi dolazi i udara me svom snagom pištoljem po zubima. Debeli sjeda za volan skutera, ovaj visoki skače na skuter i zajedno bježe...<br/> Za taj atentat Boljat je sumnjičio muškarca s kojim se sukobio dok je bio u zatvoru. Ovaj ga je navodno napao olovkom.<br/> Boljat je u Kaštelima bio poznat i po sportskoj karijeri, iako je na trbuhu imao velike ožiljke od posljedica ranjavanja. Nekoliko godina bio je profesionalni boksač. I to prilično uspješan, s obzirom na to da je imao fizički hendikep u vidu teške ozljede noge koju je zadobio u prometnoj nesreći kad mu je bilo 18. Zbog toga je šepao. Želja mu je bila nastupiti za Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama.</p><p>Čabraja je 2014. iz pištolja ubio Marina Matijaša, a prošle godine je preživio dva atentata. Prvi put je Čabraja tvrdio da se ranio slučajno sam, u što policija nije povjerovala. Drugi put je do pucnjave došlo 5. ožujka 2019. Te večeri Čabraja je navodno dobio SMS od ženske osobe koja ga je pozvala da se nađu na parkingu kraj Hitne u Kaštel Sućurcu.</p><h2>Namamila ga fatalna Josipa</h2><p>Kad je na dogovoreno mjesto sastanka stigao u svojem automobilu, dok je čekao djevojku s kojom je imao dogovor, kraj njega su projurila dva muškarca na skuteru. Jedan je izvadio pištolj i u Čabraju ispalio nekoliko hitaca. Pogođen je u ruku, metak mu je okrznuo leđa, a još jedno streljivo ga je pogodilo u nogu. Čabraja se sam dovezao prvo u hitnu ambulantu u Kaštelima, a od tamo su ga prebacili u splitsku bolnicu.</p><p>Kao i u prvom slučaju u siječnju, i ovaj put se posumnjalo da ga je pokušala likvidirati banda Željka Rajića. Nekoliko dana nakon drugog pokušaja ubojstva Joze Čabraje, policija je u Splitu uhitila osam pripadnika zločinačkoga klana osumnjičenih za pokušaje ubojstva, nanošenje teških ozljeda... Ta je skupina, među ostalim pokušajima ubojstva i propucavanja, optužena za pokušaj ubojstva Čabraje.</p><p>Među privedenima je bila i djevojka jednog osumnjičenika, Josipa R. (22), koja je navodno večer ranije poslala sporni SMS Čabraji i tako ga namamila u klopku. Kako je policija tad izvijestila, Ante V. je bio zadužen za pucnjave, a za ubojstvo Čabraje navodno je trebao dobiti 40.000 eura. Čabrajin “grijeh” bio je to što je član suparničkog klana, a dodatni krimen i to što je likvidirao Marina Matijaša ispred zgrade Osnovne škole u Kaštel Novom. Čabraja je prvo bio osuđen na 13 godina zatvora za ubojstvo Matijaša u lipnju 2014., ali Vrhovni sud je sve vratio na početak i sad mu se sudi iznova.</p>