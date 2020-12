'Nisam znao za smrtni slučaj u Areni, nisu me obavijestili'

Arena nije specijalizirana zdravstvena ustanova, već tercijarni centar, koji nam služi da imamo mogućnost smještaja velikog broja bolesnika, komentirao je Beroš

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>u četvrtak na pitanje novinara o preminulom pacijentu u Areni Zagreb još u ponedjeljak, koja je ustvari predviđena za Covid bolesnike s lakšom kliničkom slikom, nije znao o čemu se radi.</p><p>- Voditelj me nije obavijestio da je itko egzitirao u Areni - rekao je dodavši kako će tu informaciju provjeriti tri dana nakon događaja.</p><p>- Postoji nekoliko mogućnosti, da je netko premješten stabilnog stanja, a da mu se stanje pogoršalo, a ne vjerujem da bi iz KB Dubrava ili Fran Mihaljevića bio premješten u Arenu netko tko je bio toliko lošeg stanja - istaknuo je ministar zdravstva.</p><p>Naime, u Arenu se premještaju pacijenti iz KB Dubrava i Fran Mihaljević, Covid centara, kako bi se te bolnice rasteretilo i omogućila skrb onima kojima treba respirator i težeg su kliničkog stanja.<br/> <br/> - Arena nije specijalizirana zdravstvena ustanova, već tercijarni centar, koji nam služi da imamo mogućnost smještaja velikog broja bolesnika. Naša namjera je bila testiranje takvog centra da vidimo kako će se pokazati u realnom funkcioniranju, na način da lakše bolesnike prebacimo iz Fran Mihaljevića i KB Dubrava - pojašnjavao je ministar dodajući kako je uvijek moguće u medicini da se u jednom trenutku nečije stanje pogorša i da pacijent, nažalost, premine.</p><p>- Na što su u Areni i spremni jer imaju jednu takvu salu koja služi za hitnu reanimaciju i slično. To su okolnosti koje se mogu događati u realnom životu i i ne mogu se predvidjeti. Mi smo postavili strategiju vrlo jasno, a, naravno, da su moguća iznenađenja i da će se dešavati da se nekom tko je lošeg kliničkog stanja situacija popravi, kao i da završi loše, sve su to nekakve mogućnosti - rekao je. </p><p> </p>