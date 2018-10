'Nismo dopustili promatrače kod provjere, nije bilo potrebe'

Andrej Plenković je u razgovoru za RTL Danas naveo sve što je njegova Vlada postigla u ovih točno dvije godine otkako je premijer. Pa je Plenković na optužbe oporbe odgovorio: 'Unatoč njima i svim njihovim inicijativama, mi smo tu dvije godine.'

Plenković je istaknuo da je zadovoljan trendovima koje je vlada uspjela postaviti. Jednako tako, napomenuo je i da ima jako puno posla u svim mogućim sektorima i reformama. Međutim, kaže da je njegov osobni dojam takav da, unatoč temama koje su izašle iz ormara i koje su naslijeđe hrvatske ekonomske tranzicije, Vlada se dobro nosi s problemima.

- Mislim da je dobro da smo napravili dosta na temeljnom trokutu koji je za mene bitan, on se sastoji od ozbiljne fiskalne konsolidacije, provođenja strukturnih reformi i privlačenja investicija. Ako gledamo prvi dio, vlada smo koja je ostvarila suficit državnog proračuna, smanjili smo javni dug, imamo gospodarski rast do 3 posto, povećali smo zaposlenost i veća je za 71 tisuću radnih mjesta - izjavio je.

Na molbu da komentira Izvješće o globalnoj konkurentnosti, prema kojem je Hrvatska na 68. mjestu, Plenković je odvratio da je riječ o analizi Svjetskog gospodarskog foruma, te istaknuo da je to' privatna organizacija koja ima svoje parametre'.

U tom kontekstu, ova godina je najuspješnija ikada, kumulativno gledajući investicije u Republici Hrvatskoj, istaknuo je premijer.. Zadovoljan je i strukturnim reformama, jer kako kaže, 'pravosuđe je po njemu najbitnija tema u političkom smislu zbog uspostavljanja povjerenja'.

- Ako gledamo tehniku da smo smanjili broj zaostalih predmeta za 120 tisuća, radi se na tome da se napravi iskorak u plaćam sudaca, napravili smo mirovinsku reformu, šest zakonskih prijedloga je prošlo. Dio aktivnosti s ministrom financija oko blokiranih, vidjeli ste da smo smanjili broj dužnika, lokalna uprava to slijedi, privatne kompanije. Od prvog siječnja ide zakon o osobnom stečaju koji će olakšati situaciju. Tu smo napravili puno - zaključio je.

Za branitelje smo napravili sve

Na temu mirovinske reforme, ponovno je naglasio da je riječ o cjelovitoj reformi koja želi 'mirovinski sustav učiniti održivim i imati veće mirovine'.

Plenković je komentirao i posebne mirovine na koje odlazi 5,5 milijardi kuna.

- Imate posebne režime koji su se godinama akumulirali. Oni su dio razloga, a drugi su raniji odlasci u mirovinu, gdje se vidi da naši ljudi rade u prosjeku puno manje nego u zapadnim europskim zemljama - odgovorio je.

Zamoljen da komentira činjenicu kako na posebne reforme odlazi oko 5,5 milijardi kuna, Plenković je odgovorio: 'Ministar Pavić je s ovim zakonima u ovoj fazi napravio maksimum koji se mogao, ostanak drugog i trećeg stupa, poticanje da se koriste na način da napravimo mirovinski sustav ne tolikim teretom za proračun. Ne možete tek tako ukinuti posebne režime bez obzira što su ljudi prije radili. Neki koji podržavaju sindikate sutra su sami 2014. predlagali rad do 67, mislim na SDP. Zgodno je biti u oporbi pa se buniti'.

Tema razgovora je bio i prosvjed u Vukovaru, na koju je Plenković izjavio da je Vlada po pitanju napravila sve.

- Imate jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima, imate povećani proračun za obranu, imate povećani proračun za ministarstvo branitelja 50 posto u odnosu na 2016., imate brojne iskorake u MUP-u i statusu hrvatske policije, od zakona o Domovinskoj sigurnosti, nove strategije, protupožarnog sustava. Tu smo napravili puno - naglasio je.

Što ćemo s Brkićem?

- To je poruka da smo u domeni što smo obećali napravili sve, da ne govorimo o dignitetu Domovinskog rata. U Vladi imate dva zapovjednika gardijskih brigada kao ministre. Nema takve Vlade koja je to imala od Domovinskog rata do danas. Poruke iz Vukovara, one koje se tiču žrtava, ne procesiranja ratnih zločina, bili smo jasni. Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, jedna od najboljih odluka koje je donio Tuđman da nakon Bljeska i Oluje ne izazove nove žrtve i razaranja, nego da pametnim diplomatskim putem uz pomoć UN-a reintegrira teritorij koji je tada bio naslonjen na teritorij Srbije - kazao je Plenković.

Rekao je i da nema ništa protiv procesuiranja ratnih zločina, što se na prosvjedu zahtijevalo, ali je rekao da ga je zabrinulo to šo je u nekim govorima dovedena u pitanje koncepcija mirne reintegracije i suživota.

- Niti jedna od inicijativa, a ima koliko ih hoćete, neće srušiti Vladu i parlamentarnu većinu, a kamoli mene. Što se tiče naše politike, radimo sve bez prosvjeda - kazao je. Tvrdi da su neki političari koji se pojavili tamo nastojali profitirati na prosvjedu i manipulirati inicijativom i ističe da nitko od njih nije saveznik HDZ-a.

Komentirao je i slučaj svojeg zamjenika Milijana Brkića i aferu oko curenja podataka o istrazi. S tim u vezi, istaknuo je da se cijela priča treba rasvijetliti.

- Zabrinjavajuća je tema koja se odnosi na probijanje mjera i dojave nekom tko je pod mjerama, mislim da to nije dobro. Takva situacije je nedopustiva za bilo koju državu. Očekujem i to sam rekao svima da se do zadnjeg detalja mora utvrditi kako je moguće da se tako nešto dogodi, pa da se detaljno vide što su sve bile i kakve su operacije bile falsificiranja dokumenata i s kojim ciljem - istaknuo je.

'Nema potrebe za promatrače'

Na pitanje može li Brkić ostati na poziciji, Plenković je odgovorio da nema mehanizama koji bi to doveli u pitanje.

- Ovo su ozbiljne stvari, ne mogu biti taj da bih mogao utvrditi na način koji je bio jasan i precizan. To moraju napraviti tijela koja su za to nadležna i to bez političkih upliva ili nastojanja da ih se usmjeri. Fabricirani su i navodni SMS-ovi koji su i mene uključivali pa me i to zanima kako je to moguće - kazao je premijer.

Na pitanje zašto referendumskim inicijativama nisu bili dozvoljeni promatrači u procesu prebrojavanja potpisa, Plenković je kazao da je njemu najbitnija da se krene na izradu cjelovitog zakona o referendumu.

- Ovaj zakon je prepun praznina. Nije ovo prvi referendum koji se radi. Nitko do sada nije dovodio pitanje prebrojavanje potpisa u ranijim fazama. Nema presedana na koji bi se mogli uloviti da bi trebali imati nepovjerenje. Promatrače nismo dozvolili jer po mom dubokom uvjerenju nema potrebe - rekao je.

- Svaki od tih potpisa koji su proglašeni neispravnim moći će provjeriti. U tom procesu vidjet će da li je točno ili nije točno. Neće oni ponovno gledati milijun i 200 tisuća potpisa nego 40-ak tisuća koji su proglašeni nevažećima. To je uobičajen postotak nevažećih potpisa vodeći računa o ranijim referendumima. Treba imati povjerenja u tijela koja rade svoj posao. Sve su mogućnosti tu -zaključio je.