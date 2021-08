U nedjelju ujutro prava drama kod Cresa. Osam ljudi, svi hrvatskid državljani, među kojima je bilo i troje djece mlađe od pet godina zapelo je na pokvarenoj brodici uslijed bure i jakih valova.

Brod kojem je zakazao pogon bura i valovi nosili su prema stijenama. Do njih je došao policijski brod i brod za hitne slučajeve.

Vidjeli su da je čovjek u moru i nekoliko njih na obali.

'Nije bilo dovoljno konopa'

Brodica je udarala u hrid. No nisu joj mogli prići zbog vjetra i visokih valova, kao ni ljudima na obali.

Nazvali su vatrogasce iz DVD-a Crse koji su stigli u uvalu i spasili ljude. Prevezli su ih na Krk.

- Moglo se donekle prići obali, ali valovi su postajali sve snažniji i viši te se motor na barci ugasio. Također, 10 do 20 metara od obale ide nagla padina od 90 metara te nije bilo ni dovoljno konopa za dobaciti do obale. Policijsko plovilo je bacilo sidro, no jaki valovi su onemogućavali pristup. Srećom, shvativši da brodica udara o kamen i da bi mogla potonuti, ljudi su prije dolaska pomoći uspjeli nekako doplivati do obale - saznali smo od vatrogasaca iz DVD-a Cres, koji su za ovu akciju morali posuditi džip od lovačkog društva.

- Na obali ih je, mokre i prestrašene šibao vjetar i nisu se imali gdje sakriti jer je to područje gole hridi. Tada smo u pomoć pozvani mi. Uvidjevši da se radi o dosta nepristupačnom području kontaktirali smo lovačko društvo od kojeg smo posudili džip, kako bismo im mogli lakše pristupiti i sve ih najednom prebaciti na sigurno. Do našeg dolaska svi putnici s broda bili su smireni i sretni što nitko nije ozlijeđen tako da nije bilo panike, čak ni kod te male djece. Jedan dečko zadobio je tek malu ogrebotinu na peti, no nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Svi su bili naši ljudi, neki iz Zagreba, neki s Krka. Zbog nepristupaćnog terena i nagažiranja lovačkog društva cijela akcija spašavanja se malo otegla te je trajala oko dva sata - doznajemo od hrabrih vatrogasaca DVD-a Cres.

Osim što u havariji srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, nije bilo ni onečišćenja mora. Brodica se nasukala na hridi i potom potonula te će u dogledno vrijeme biti organizirano njezino vađenje.

- Zahvaljujući pravovremenom postupanju policijskih službenika Postaje pomorske i aerodromske policije te vatrogasaca, na vrijeme je pružena pomoć stradalim osobama te su obje službe i ovog puta pokazale svoju profesionalnost i humanost - izvijestila je PU primorsko goranska.