'Nismo pregovarali sa SDP-om oko opoziva ministrice Dalić'

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja odbacio je u petak tvrdnje nekih medija da su se Most i SDP dogovorili oko zahtjeva za opozivom potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

"Nikakvih razgovora još uopće nije bilo", izjavio je Grmoja na konferenciji za novinare.

Most ne želi ponovno sudjelovati u neozbiljnom pokušaju

Most kao ozbiljna oporba, kaže, mora reagirati na događaje zadnjih dana ali ne želi ponovno sudjelovati u "neozbiljnom pokušaju". Iako to nije rekao, pritom je mislio na neuspjeli pokušaj oporbe iz studenog prošle godine da sruši aktualnu Vladu.

"Mi smo prošli put sjedili u svojim klupama, glasovali o opozivu, neki se nisu pojavili, neki nisu bili u stanju disciplinirati svoje zastupnike, i ako će takav biti i ovaj pokušaj Most u njemu neće sudjelovati, ne želi se na taj način sramotiti", rekao je Grmoja.

Politički tajnik Mosta dodaje kako Martina Dalić nije prioritet djelovanja njegove stranke, ali Most mora reagirati na događaje zadnjih dana oko Agrokora.

Vjeruje da je hrvatskoj javnosti, ali i premijeru, "koji je čovjek svezanih ruku" jasno da, nakon svega, Dalić ne može ostati potpredsjednica Vlade.

Spominje interesne skupine oko nje i poručuje da su "interesi koji su se tu stvorili maligni tumor koji treba hitno odstraniti".

Tko želi svoj politički kapital uložiti u Dalić

Objasnio je i zašto Most drži kako bi bilo dobro pokrenuti opoziv Martine Dalić.

"Most želi vidjeti imenom i prezimenom tko je spreman svoj politički kapital uložiti u Martinu Dalić i kliku oko nje, jesu li to spremni svi zastupnici HDZ-a, svi partneri HDZ-a koji su u vlasti, ali ne preuzimaju odgovornost za Agrokor, poput HNS-a, želimo vidjeti je li to Darinko Kosor", ističe Grmoja.

Apostrofirao je i činjenicu da "neki zastupnici drže presicu ispred Vlade, najavljuju njen opoziv, a dio zastupnika izabran s njihove liste drži vladajuću većinu u Saboru". Imena nije spominjao, no očito je na umu imao Živi zid.

Ustvrdio je i da s Mostove liste nitko Vladi "ne drži ljestve". Jedini zastupnik s naše liste koji nije član Kluba je Vlaho Orepić, a poznavajući ga vjerujem da se to neće dogoditi, dodao je.

"Mi smo tu, i da želimo sada s nekim razgovarati nemamo s kim, u saborskim hodnicima nikoga nisam sreo", odgovorio je na upit o akcijama idućeg tjedna.

Mostove demografske mjere

Hrvatska izumire, nemamo se vremena baviti samo opozivima članova Vlade, rekao je Mostov politički tajnik, navodeći kako se njegova stranka bavi i drugim pitanjima, prije svih demografskim mjerama.

Jedna je da majka prima punu plaću za prvo i drugo dijete, a za blizance i svako sljedeće dijete do njegove treće godine, naveo je Grmoja ističući da se demografske mjere ne mogu izdvajati već je nužno poticati poduzetništvo i zapošljavanje.

Mostov zastupnik Marko Sladoljev izvijestio je kako je u saborsku proceduru poslan prijedlog izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koji bi omogućio da Registar stvarnih vlasnika tvrtki bude dostupan i građanima, a ne samo Vladinim institucijama.

To je bitno i kod financiranja predizbornih kampanja, nije dobro da tvrtka financira stranku, a da se ne zna njezin vlasnik, objasnio je Sladoljev.