Ništa ne radi, ali ZOO se ipak otvara: Svaki dan i blagdanom

Nacionalni stožer civilne zaštite RH ublažio je mjere nakon što je epidemiološka slika Hrvatske bila sasvim zadovoljavajuća. Uz prehrambene trgovine, otvorili su se razni dućani tekstila i elektronske opreme, otvaraju se i teretane, neki sportski objekti, kao i uslužne djelatnosti poput frizera i slično.

Dobar dio trgovina još uvijek ne radi, no zagrebački Zoološki vrt otvorit će svoja vrata odlukom Stožera na Međunarodni praznik rada 1. svibnja.

U ZOO će se moći ući svaki radni dan do 18.30 sati, a radit će i blagdanima.

Službeno priopćenje Ureda gradonačelnika grada Zagreba prenosimo u cijelosti.

Priopćenje grada Zagreba:

"Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, a na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Zoološki vrt grada Zagreba otvara se za posjetitelje u petak, 1. svibnja 2020. godine.

Rad Vrta bit će prilagođen aktualnoj situaciji te preporukama epidemiologa.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za posjetitelje će biti otvoren svakodnevno, uključujući nedjelje, praznike i blagdane, od 9 do 20 sati, a građani će u Vrt moći ući do 18.30 sati. Tada se zatvara glavna blagajna, jedina koja će raditi do daljnjega. Naime, na taj se način nadzire broj posjetitelja. U Vrtu istodobno može biti najviše 400 posjetitelja.

Kod glavne su blagajne uređene hodne plohe za ulaz i izlaz posjetitelja. To podrazumijeva i posebnu signalizaciju koja građane potiče na poštivanje socijalne distance, tj. razmaka od dva metra između ljudi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posjetitelji se neće moći služiti dječjim igralištima i ona su zbog toga ograđena. Nije dopušten ni ulazak u unutarnje paviljone osim na galeriju Tropske kuće odakle se promatraju nilski krokodili.

Budući da nije dopušten izravan kontakt ljudi sa životinjama, nije moguć ulaz posjetitelja u Dječji zoo te druge „walk in“ nastambe. Sve životinje posjetitelji će promatrati s ograda njihovih nastambi.

Od ulaza u Vrt do ulaza u sve njegove objekte sve je dobro označeno uz odgovarajuća objašnjenja i upute. Posjetiteljima se savjetuje da nose maske, a na ulazu u Vrt da koriste dezinfekcijsko sredstvo.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Blagajnice su opskrbljene dezinficijensom, zaštitnim maskama i rukavicama. I ostali se djelatnici pridržavaju savjeta epidemiologa.

Kako bi Zoološki vrt grada Zagreba posjetiteljima ponovo otvorio svoja vrata u što ljepšem izdanju, upravo je u tijeku dodatno uređenje nastambi životinja te okolne hortikulture.

Suvenirnica Baobab i restoran Kod morskog lava ne rade do daljnjega, a o njihovu će otvorenju Vrt naknadno obavijestiti javnost."

Tema: Hrvatska