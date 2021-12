Neradna nedjelja ipak se neće uvoditi od početka iduće godine, javlja Jutarnji list. Nacrt prijedloga novog Zakona o trgovini je predviđao da će trgovine moći raditi samo 16 nedjelja u godini.

Nacrt je početkom srpnja išao u javno savjetovanje koje je zatvoreno početkom kolovoza. No, konačnog teksta novog izmijenjenog zakona i dalje nema u Vladinoj proceduri, a ustavna stanka u radu Sabora, koji bi ga trebao izglasati, počinje 15. prosinca. To znači da se do daljnjega odgađa primjena zabrane rada trgovina nedjeljom.

Brojne iznimke

Podsjetimo, plan Vlade je, osim zabrane rada trgovina nedjeljom, bio i ograničiti njihov rad najdulje do 21 sat. Izmjenama Zakona su previđene i oštre kazne za prekršitelje, ali i iznimke. Tako je Vlada odlučila da se zabrana rada nedjeljom neće odnositi na prodajne objekte na kolodvorima, zračnim i trajektnim lukama, brodovima, zrakoplovima i trajektima za prijevoz osoba i vozila, benzinskim postajama i pratećim uslužnim objektima na cestama.

Nedjeljom će moći raditi trgovine u bolnicama i hotelima, ali i u prostorima vjerskih i kulturnih ustanova, te prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima. Zabranu su izbjegli i oni koji se bave otkupom primarnih poljoprivrednih proizvoda, ali i oni koji svoje proizvode prodaju na tržnicama na veliko i malo. Nedjeljom će se moći prodavati i na sajmovima i javnim manifestacijama.