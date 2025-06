Ništa od novih izbora u Zaboku. Povjerenstvo odbilo prigovore, HDZ: Je li u redu malo varati?!

Županijsko izborno povjerenstvo je odbilo sve prigovore protukandidata u četiri zagorska mjesta. Radi se o Zaboku u kojem je SDP-ova Valentina Đurek izabrana za gradonačelnicu s tek 16 glasova razlike, ali i općinama Novi Golubovec i Petrovsko u kojima je presudio jedan glas, te u Zlatar Bistrici.

- Svi prigovori su odbijeni kao neosnovani. Upravo se pišu obrazloženja i ona će popodne biti objavljena. Svaka nepravilnost i ako se dogodila nije presudna za rezultat izbora - rekla nam je kratko Vlasta Mrzljak, predsjednica Povjerenstva.

U Zaboku je HDZ-ov kandidat Petar Vrančić tražio poništenje izbora na jednom biračkom mjestu. A u slučaju novih izbora, to mjesto bi bilo dovoljno za eventualni preokret. Oni su priložili i dokaze da u slučajevima odlaska članova biračkog odbora u kuće, kod birača koji nisu mogli doći na izbore, samo jedan član odbora je bio kod birača, a po propisima ih treba biti dvoje. Zapisnici su lažirani i upisano je da je bilo prisutno oboje.

Do Vrančića je došla neslužbena informacija da je prigovor odbijen i odmah je poručio da ide na Ustavni sud.

- Do mene je stigla neslužbena informacija iz Županijskog izbornog povjerenstva koji u svojem obrazloženju navodi kako nije sporno da je došlo do povrede Zakona (?!?), ali Povjerenstvo smatra da navedena radnja nije imala utjecaj na konačni rezultat. Što to znači? Da je u redu "malo varati"? Međutim, ovdje nije riječ samo o broju glasova, o pobjedi ili porazu, već o povjerenju u izborni proces i poštivanju pravnih procedura. Nepravilnosti koje su utvrđene kompromitiraju vjerodostojnost izbora na tom biračkom mjestu, zbog čega ćemo podnijeti ustavnu tužbu. Ne tražimo povlastice. Tražimo pravedan i zakonit proces, jer to je dug prema svakom biraču – danas, ali i ubuduće. Hvala svima na dosadašnjoj podršci. Još nije gotovo. Idemo dalje, dostojanstveno i ustrajno te vjerujemo da će Ustavni sud donijeti odluku u skladu sa važećim Zakonima i propisima - objavio je na svojoj stranici na Facebooku.