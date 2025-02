NISU ZIME ČA SU BILE Sutra solidni minusi. Ali pogledajte karte! To bi bilo to od zime...

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačnom, a u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može pasti i malo snijega. Najniža temperatura zraka od -5 do -1, a na moru većinom od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak.

Kako piše Istramet, snijeg koji je pao za vikend zadržat će se neko vrijeme u gorju jer značajnijeg zatopljenja i južine nema na vidiku. Iako nas čeka neko vrijeme minusa, čini se kako je to bilo to od zime.

Prema kartama koje je objavio amaterski meteoportal Istramet, na vidiku nema jače promjene vremena jer vraća uporna anticiklona. Jutra će i dalje biti hladna, što je normalno za ovo doba godine, ali ništa od snježnih ciklona.

temperatura za subotu 22. veljače | Foto: Istramet

U unutrašnjosti većinom oblačno uz mjestimice malo snijega, i to ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a na krajnjem jugu moguć je lokalni pljusak. Vjetar na kopnu slab, popodne i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 4, a na Jadranu između 9 i 14 °C.

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačnom, a u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može pasti i malo snijega. Na Jadranu djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Najniža temperatura zraka od -5 do -1, a na moru većinom od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, a na obali i otocima između 8 i 13 °C, piše DHMZ.