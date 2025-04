Nitko iz Možemo! u Otvorenom o Hipodromu, Selak Raspudić: 'Kostanjević je bio sakriven...''

Tri kandidata u utrci za gradonačelnika Zagreba komentirala su uhićenja Uskoka za koruptivna kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja vezano za angažman zaštitara na Hipodromu. Poslijepodne su ispitani direktor Ustanove Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Kosta Kostanjević i Slavko Galić donedavni suvlasnik zaštitarske tvrtke Eurolex, a osumnjičen je i njegov sin Domagoj Galić koji nije u državi. Uskok će za sve tražiti istražni zatvor

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno nije se pojavio Damir Bakić (MOŽEMO!) iako je rekao da će doći.





Davor Bernardić (Zagreb United) smatra da su upetljani i 'nalogodavci' Koste Kostanjevića, te da je gradonačelnik Tomislav Tomašević danas cijelo vrijeme prebacivao odgovornost iako u upravnom vijeću Ustanove Upravljanje sportskim objektima sjede Tomaševićevi ljudi.

- To jednostavno upućuje na to da ova priča, koja se trenutno događa, ide do same glave te korupcijske hobotnice, odnosno da su nalogodavci na najvećim gradskim pozicijama. Je li to Tomislav Tomašević, Luka Korlaet ili netko drugi iz grada, to je nešto što će istraga pokazati, rekao je Bernardić u Otvorenom.

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić rekla da ova situacija pokazuje uobičajen modus operandi stranke Možemo!.

- Kako je moguće, to je temeljno pitanje koje ja ovdje postavljam, za jednu vlast koja se voli dičiti da je transparentna i da odgovorno upravlja gradom da u ovoj situaciji niti jednom nismo čuli odgovornu osobu, koja je prvenstveno odgovorna građanima grada Zagreba, koja bi rekla javnosti što se doista događa i koja bi odgovorila na ove optužbe? - rekla je Selak Raspudić. Dodala je da je Kostanjević 'bio sakriven', umjesto da se očituje o aferi i da je gradska vlast učinila isto s Kekinom.

Ivica Lovrić (Plavi grad), negirao je tvrdnju da je Kostanjević bio blizak s bivšim gradonačelnikom Bandićem već da je on bio samo zaposlenik.

- Nije on bio blizak s Milanom Bandićem, nego je on bio zaposlenik, kao i tisuće drugih - rekao je Lovrić.

Podsjetio je da je Tomašević 2022. zatečenog ravnatelja Ustanove Bernarda Grebenara smijenio i postavio Kostanjevića. Lovrić tvrdi da je nemoguće da je Grad Ustanovi dodijelio novac za pokrivanje troškova fiktivnih zaštitara, a da Tomašević to nije znao.

- Ili on ne zna što radi, dodao je.

Lovrić kaže da se radi o samo jednom dijelu mozaika Tomaševićeve koruptivne hobotnice, a Selak Raspudić je dodala da gradska vlast govori da je prekinula suradnju s prethodnom vlašću, a da na bitnim funkcijama i dalje sjede isti ljudi. Bernardić je pak, kao bivši šef SDP-a, rekao da ne poznaje Kostanjevića te da ne zna da je bio član te stranke.

- Pokušavate relativizirati priču, utrpati sve u isti koš. Ono što je jasno - odgovornost za ovo je Tomaševića, koji je imenovao Kostu Kostanjevića i njegovo upravno vijeće Ustanove Upravljanje sportskim objektima, reagirao je Bernardić koji je napao kritike gradske vlasti oko tajminga akcije Uskoka.

- Korupcija je korupcija. Korupcija je zlo i nju treba iskorijeniti - poručio je Bernardić.