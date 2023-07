'Nitko ne bježi od odgovornosti. Potvrdi li se da postoji politička odgovornost bit će i posljedica'

Potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković rekao je da je Vlada 30. lipnja obaviještena o problemu te da je odmah donesena odluka da se Uredba promijeni. Naveo je kako su toga dana imali sastanak u Ministarstvu gospodarstva i tada ga je ministar upoznao da postoji problem s viškovima plina i činjenici da se prodaje po nekim "smiješnim" cijenama.

- Tada sam ministru rekao da ode predsjedniku Vlade i on on je to učinio, nakon što se premijer vratio sa Europskog vijeća toga dana. Sastali smo se, vidjeli na brzinu što je i išli u izmjenu uredbe kojom više nema obveze HEP-a da preuzima višak plina - kazao je Butković.

Naveo je kako je premijer rekao da se čeka očitovanje regulatornih tijela, to su HERA i HROTE, očitovanje HEP-a i Ministarstva gospodarstva. Kazao je kakao će se kroz dan dva znati sve.

- Vidjet ćemo tko je znao, tko nije znao, sve detalje. Ne bih u ovom trenutku nagađao što neki mediji pišu, nikakve mailove. Znam da je mene o tome obavijestio 30. lipnja ministar Davor Filipović, istog dana i premijera i čim je premijer obaviješten, sastali smo se i promijenili Uredbu - ponovio je.

Uskokov upao u HEP nije htio komentirati nit kaže može tumačiti mailove. Butković ističe kako od predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića nije čuo da je od veljače četiri puta upozorio Vladu.

- Ja to nisam čuo. Meni to gospodin Barbarić nije rekao - kazao je.

Kaže da je Plenković, čim su ga on i Filipović obavijestili, odmah sazvao sastanak.

- Činio mi se iznenađen i tražio da se uredba odmah mijenjaju - rekao je Burković napominjući kako je i sam bio iznenađen.

Na pitanje o odgovornosti, ponovio je da se još čekaju izvješća.

- Nakon toga će se donijeti političke i svake druge odluke. Nemojmo unaprijed govoriti da se donosi šteta. Nitko ne bježi od odgovornosti. Sve ćemo analizirati i donijeti političke odluke. Strpite se još par dana - kazao je.

Upitan postoji li politička odgovornost potpredsjednik Vlade za gospodarstva odgovara:

- Ako se potvrdi da postoji politička odgovornost, onda će biti i posljedica. Postoje sve mogućnosti. Kao odgovorna Vlada i kao odgovorni ljudi ćemo donijeti prave političke odluke - zaključio je Butković.