'Nitko ne osporava braniteljima prava, ali što s ravnateljima?'

Uloga, položaj i status učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama bila je u srijedu tema sjednice saborskog Odbora za obrazovanje, a na inicijativu Udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola.

Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja te Nikica Mihaljević, predsjednik Udruge osnovnoškolskih ravnatelja, istaknuli su kako se Zakon o odgoju i obrazovanju od 2008. godine sada mijenja 13. put. Radna nesigurnost je, naglasili su, najveći problem s kojim se suočavaju ravnatelji škola.

- Nikada nismo došli na red da se kvalitetno riješi problematika kvalitete upravljanja i rukovođenja. Planirano je da će se povećati upravljačke sposobnosti ravnatelja, uvesti licenca ravnatelja, odnosno profesionalizirati rad ravnatelja. No, još uvijek to nemamo realizirano. Ravnatelji su za sve odgovorni, stavlja nam se menadžerski teret da moramo privlačiti što više novaca za škole, a o ničemu ustvari ne možemo odlučivati, ne donosimo pravilnike ni akte, nismo imali mogućnost nagrađivanja, ne možemo raskidati ugovore... - istaknula je Hitrec koja pozdravlja konačno donošenje Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika.

Naglasila je kako se o licenciranju i profesionalizaciji govori od 2005. godine.

- 2008. je to stavljeno u Zakon s rokom od 1. siječnja 2012. Prošle su četiri godine, odgodilo se, pa se opet odgodilo 2015. i 2017. Još 2016. je izrađen program osposobljavanja, izvedbeni program, model licenciranja... Bilo je podloge da se to donese, ali ništa se nije dogodilo. 2017. je čak izbačeno iz Zakona i odgađa se do 2019., 2020. godine - poručila je Hitrec i upitala politiku trebaju li Hrvatskoj ravnatelji na burzi ili u struci, trebaju li biti postavljeni politički ili prema stručnim kriterijima.

"Prava braniteljima nitko ne osporava"

Na sjednicu Odbora došla su tek tri zastupnika zbog čega je i Mihaljević izrazio žaljenje jer ih nema više. Istaknuo je kako od 2010. godine počinje kalvarija ravnatelja.

- Do tada su ravnatelji dobivali posao na neodređeno vrijeme, od tada dobivaju na određeno. Ukida se te godine i otpremnina ravnateljima koju nastavnici dobivaju. Tada je zakonodavac odlučio da se umjesto otpremnine ravnateljima koji nisu ponovno izabrani ponudi mogućnost da četiri mjeseca dobivaju plaću, odnosno dok se ne snađu u struci. 2014. godine ukida se i to - rekao je Mihaljević.

Osvrnuo se i na Zakon o braniteljima i uputu resorne ministrice Blaženke Divjak da škole moraju dati prednost braniteljima prilikom zapošljavanja na mjesto ravnatelja.

- Prava braniteljima apsolutno nitko ne osporava. No, mi sada imamo konfuznu situaciju, to je čak i jedan auto gol i to se nije smjelo dogoditi. Imamo vrlo čudnu situaciju koju ne znamo kako ćemo riješiti jer su neki ravnatelji u međuvremenu do usvajanja Zakona prošli procedure, neki su u tijeku, i sada ispada da su natječaji nevažeći. Postavlja se pitanje što ćemo sa 40 i nešto ravnatelja koji su sada prošli sve čak i sa 7,0 - istaknuo je.

Naglasio je i problem kriterija i procedure za izbor i reizbor ravnatelja koja nije ni malo jednostavna.

- Takvu proceduru nisam vidio nigdje drugdje, vani takva procedura nije poznata - istaknuo je objasnivši kako o ravnatelju odlučuju nastavni radnici koji glasaju dva puta, roditeljsko vijeće, pa se to šalje Ministarstvu koje može i uskratiti suglasnost.

Traže poboljšanje radnog statusa

Ravnatelje se iz svega izuzima, poručio je, pa i iz kolektivnog pregovaranja.

- Mi nismo nikakav faktor u pregovaranju kad se sklapaju kolektivni ugovori. 2014. je SDP-ova vlada donijela uredbu o korekciji koeficijenata učitelja, no ravnatelji nisu uopće bili u kategoriji nastavnog osoblja pa mi ni to povećanje plaća nismo dobili - rekao je naglasivši kako učitelji nakon 30 godina staža imaju i pravo koristiti ili dva sata bonusa ili veću plaću, a oni opet ni to.

- To nije u redu - poručio je.

Istaknuo je i kako se plaća ravnatelja računa u tri kategorije, no da se ustvari vrednuje samo broj učenika koji pohađaju školu.

- Ne gledaju se ni smjene ni uvjeti rada - rekao je.

Mihaljević i Hitrec naglasili su kako se bitno razlikuju od ravnatelja ostalih javnih službi i prema ovlastima i prema plaći.

- Ravnatelji zdravstvenih ustanova imaju i do 40 posto veće plaće, kao i ravnatelji kulturnih ustanova koji imaju i do 30 posto veće plaće nego mi. Mi ne možemo ni autonomno odlučivati i tražimo da se hitno poboljša radni status - istaknuo je Mihaljević.

"Nije više atraktivno raditi u školi"

Hitrec je upozorila kako su škole danas u situaciji da se nitko više ne javlja na natječaje.

- Više nije atraktivno raditi u školi. Veliki dio učitelja je umoran, iscrpljen i nemotiviran, a najkvalitetniji ljudi ne žele biti ravnatelji - rekla je.

Lidija Kralj, pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja, istaknula je kako nastavnici nisu sami sebi oduzeli ugled nego se to dogodilo posljedično.

- I svi zajedno kao društvo trebamo raditi da se taj ugled vrati - rekla je naglasivši kako Ministarstvo upravo radi na Pravilniku za nagrađivanje izvrsnosti nastavnika.

- Do sada nismo imali nikakvog načina za nagrađivanje i kažnjavanje. Nema ni kriterija za zapošljavanje osim diplome. Važno je i vrednovanje, a mi ni to nemamo. Bilo bi dobro da imamo i unutarnje i vanjsko vrednovanje nastavnika i škola. Jedan od tih koraka samo upravo napravili i radimo novi Pravilnik za nagrađivanje jer onaj iz 1995. ništa ne valja, ne radi razliku između onih koji rade izvrsno, dobro i loše. Priprema se i profesionalan razvoj ravnatelja - istaknula je Kralj.

Kadrovi se trebaju selektirati pri upisu na fakultet

Predsjednica Odbora, HDZ-ova Vesna Bedeković istaknula je i kako treba voditi računa o selekciji kadrova već prilikom samog upisa na Učiteljski fakultet.

Također je poručila pomoćnici Kralj kako Ministarstvo treba raditi na razvijanju modela licenciranja ravnatelja.

Nezavisni zastupnik Marko Vučetić te predsjednik Hrvatskog pedagoško-književnog zbora Nevio Šetić istaknuli su i osnivanje specijalističkog studija za ravnatelja.

Vučetić je poručio kako zasigurno treba mijenjati model izbora i vrednovanja ravnatelja.

- Ako politika postavlja ravnatelja, moram sarkastično reći da tu vještinu treba prepustiti veterinarima jer oni imaju tu vještinu da dresiraju to animalno, što nije ljudsko. Ako netko postavlja politički, mora znati da neće u njemu pronaći suradnika nego poslušnika - istaknuo je.