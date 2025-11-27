Joker donio 175 tisuća eura sretniku iz Hrvatske, evo gdje je uplaćen dobitni listić...

U 284. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 590321, koji je nekome iz Kutine donio dobitak Joker 6 u iznosu od 175.179,89 eura.

Odigrano je sedam kombinacija igre Loto 6, prekriženo DA za igru Joker te je za ukupno uplaćenih 2,35 eura ostvaren dobitak od 175.179,89 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 32, KUTINA.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u petak 28.11.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.

Loto 6

U srijedu, 27. studenog 2025. godine, održano je 95. kolo popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske lutrije. Izvlačenje je emitirano u 20:05 sati na HTV1, a donijelo je sljedeće dobitne brojeve: 16, 35, 37, 39, 40, 43. Dodatni broj: 42. Joker broj: 590321

Na ovom izvlačenju nije bilo dobitnika sa svih 6 pogodaka, pa glavni jackpot ostaje neosvojen. Ipak, jedan igrač je pogodio 5 brojeva plus dodatni broj (5+1), osvojivši 7.000,00 eura. Također, jedan dobitnik je pogodio 5 brojeva te osvojio 1.259,40 eura.

Dobici po kategorijama:

- 6 pogodaka: nema dobitnika

- 5+1 pogodak: 1 dobitnik, 7.000,00 EUR

- 5 pogodaka: 1 dobitnik, 1.259,40 EUR

- 4 pogotka: 170 dobitnika, 17,78 EUR

- 3 pogotka: 2960 dobitnika, 2,38 EUR

Iznos jackpota za sljedeće kolo možete provjeriti na službenoj stranici Hrvatske lutrije, Lutrija.hr.

Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu!