Nitko se nije javio za kupnju Titovog kompleksa u Kumrovcu: Država ga prodaje za 2,7 mil. €

Vlada je krajem svibnja objavila da prodaje kompleks Znanstveno-studijskog centra Kumrovec i okolnog zemljišta, dijela nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine koji se koristio i kao smještajno-kongresni centar.

Kako doznaje portal 'ni Zagorje malo' na prvi Javni poziv za sudjelovanje na javnom natječaju javnim prikupljanjem pisanih ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u katastarskoj općini Razvor nije pristigla niti jedna ponuda.

Rok za podnošenje je bio 14. rujna, kako se do tada nitko nije javio, Ministarstvo je rok produljilo do 13. listopada, kada je trebalo biti i javno otvaranje ponuda.

Početna prodajna cijena bila je 2.710.000,00 eura, a u prodaji je bio cijeli kompleks Znanstveno-studijskog centra Kumrovec ukupne površine 50.688 četvornih metara, koji obuhvaća središnju zgradu nekadašnjeg Spomen doma, ljetnu pozornicu, parkovne površine, parkirališta i pripadajuće zemljište.

Ministarstvo je potvrdilo za portal da će ići i drugi javni poziv. Ipak, cijena neće biti puno niža od ove sadašnje.