VLASTI SE OGRAĐUJU

Niz misterioznih smrti u Houstonu. Građani u strahu: Pojavio se serijski ubojica?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Niz misterioznih smrti u Houstonu. Građani u strahu: Pojavio se serijski ubojica?
Foto: Pixsell/Reuters/Društvene mreže

Nije pao u taj rukavac. Ne znam postoji li serijski ubojica, ali način na koji se bave ovim tijelima je smiješan, rekao je ogorčeni otac mladića čija smrt nije riješena

Iz rukavca Brays sredinom rujna izvučeno je tijelo studentice Jade McKissic (20), piše CNN i dodaje da je u tom mjesecu u rukavcima pronađeno ukupno sedam mrtvih tijela. Dodatnu zabrinutost izaziva podatak da se broj prijavljenih smrti u rukavcima na području Houstona više nego udvostručio u odnosu na prošlu godinu. Do sada je u 2025. Institut za forenzičke znanosti okruga Harris potvrdio najmanje 25 smrtnih slučajeva. U istom razdoblju godinu ranije bilo je potvrđeno 14 smrti dok ih je cijelu 2024. bilo ukupno 20. Njih 16 dosada nije riješeno. Kenneth Cutting Jr. je jedan od njih. Njegov otac kaže da su mu rekli kako je razlog smrti njegovog sina "neutvrđen".

- Nije pao u taj rukavac. Ne znam postoji li serijski ubojica, ali način na koji se bave ovim tijelima je smiješan - rekao je ogorčeni otac.
Istovremeno, vlasti umiruju javnost i tvrde da "serijski ubojica u Houstonu ne postoji".

- Dosta je divljih spekulacija. Nema dokaza da je serijski ubojica na slobodi na ulicama Houstona - rekao je gradonačelnik Houstona John Whitmire na konferenciji za novinare. 

Kapetan policije Houstona Salam Zia pak kaže kako nisu "uspjeli naći nikakav tipičan obrazac, obuhvaća sve - spolove, etničke pripadnosti, dobne skupine". Ističe kako nema nikakvih poveznica među žrtvama koje bi upućivale na serijskog ubojicu. Osim toga, utapanje nije tipičan način na koji serijski ubojice djeluju. 

- Tipično, serijski ubojice teže ubiti svoje žrtve na vrlo intiman način, bilo davljenjem, batinanjem ili ubodom nožem - kaže Krista Gehring, profesorica kaznenog prava na Sveučilištu u Houstonu.

Lokalni dužnosnici, poput članica Gradskog vijeća Letitije Plummer i Carolyn Evans-Shabazz, pozvali su gradonačelnika i policiju da daju više informacija kako bi se javnost umirila. Plummer je kritizirala konferenciju za novinare gradonačelnika Whitmirea i rekla je da je , "samo izazvala više zabune jer je smrti bez dokaza povezao s beskućništvom".

- Imamo beskućnike koji žive ispod mosta. Nažalost, beskućnici, kada umru, često završe u rukavcu  - rekao je tada gradonačelnik Whitmire. Plummer smatra da je nedostatak pravovremenih informacija otvorio prostor za nagađanja. 

- Što manje informacija dajete ljudima, to više ljudi donosi pretpostavke - tvrdi dok neki stručnjaci upozoravaju da bi ove smrti mogle ukazivati na dublje društvene probleme.

U međuvremenu, obitelji i dalje čekaju odgovore. Prošlo je više od mjesec dana otkako je Jade McKissic preminula. Istog dana pronađen je i Rodney Chatman, čiji je uzrok smrti također dosad ostao neriješen. 

