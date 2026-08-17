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PROBLEMI ZBOG SUŠE PLUS+

Nizak vodostaj gasi nuklearke. Stručnjak za 24sata: 'Krško ima tornjeve koji su ključni za rad'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 4 min
Nizak vodostaj gasi nuklearke. Stručnjak za 24sata: 'Krško ima tornjeve koji su ključni za rad'
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL/Davorin Višnjić/PIXSELL
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Nuklearke gase reaktore ili smanjuju njihovu snagu kako bi "preživjele" u suši. Treba im voda iz rijeka za hlađenje pogona, a rijeke su preniske i pretople

Zbog dugotrajne suše i zagrijavanja rijeka u problemu su i europske nuklearke. Rijeke su im potrebne za hlađenje, a kako su one same pretople, odnosno preniske, nuklearke ih ne smiju dodatno zagrijavati pa su prisiljene smanjivati snagu rada ili se čak potpuno gasiti. Oba je svoja reaktora tako već ugasila Rumunjska, a u nuklearki Pakš u Mađarskoj ugašena su tri od ukupno četiri reaktora zbog loše situacije na Dunavu. Naše Krško - nuklearka koju dijelimo sa Slovencima - početkom kolovoza je snagu reaktora smanjila na 80 posto, da bi je neki dan zbog manjeg pada temperature Save ponovno podigla i Krško sad radi na 90 posto snage.

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Komentari 7
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