Njegovi su ljudi osiguravali klub smrti: 'Duša me boli. Izolacija je bila jeftina. Ali gazda voli pare'

Kočanac Blagoja Georgiev iz udruženja „Hendiken“ posvjedočio je kako su "njegovi ljudi dvije godine osiguravali disko klub u Kočanima" u kojem je sinoć poginulo najmanje 59 mladih ljudi.

Kaže kako je izolacija bila napravljena od najjeftinijih materijala i da mu nije jasno tko je dao dozvolu za rad.

- Duša me boli, dvije godine moji ljudi su osiguravali diskoteku. Gazda je jedna pohlepna osoba, ne postoji takav drugi koji toliko voli novac. Koliko ja znam, diskoteka iznutra je cijela obložena najjeftinijom izolacijom, spužvom!? Bio sam prisutan dok se radila! Za to će me netko optužiti, jer ja govorim. Hajde, optužujte me, optužujte 60 obitelji, samo u kočanskoj bolnici do sada ima 63 osobe, djeca od 15, 16 godina - kaže Georgiev.

- Ja sam mu govorio, alo, djeca od 15 godina ulaze u diskoteku, a on kaže: ‘Ako, neka ostave novac da zaradimo.’ Tko je dao dozvolu da se napravi ta rupa od diskoteke? Tko je vršio kontrolu? Osobno sam prijavljivao da tamo ima gomila maloljetnika, a poslije sam ja ispao loš. Pričam o sustavu, ne o pojedincima - navodi.

