Njemačka ljevica želi zabraniti Thompsona: Nema mjesta krajnjoj desnici i huškanju

U Stuttgartu se podigla velika bura nakon što je objavljeno da bi hrvatski pjevač Marko Perković Thompson trebao nastupiti 7. studenoga 2026. godine u gradskoj dvorani Porsche-Arena. Ljevičarska stranka Die Linke (Ljevica) oštro je reagirala na ove najave te je službeno zatražila od Gradskog vijeća da hitno spriječi ovaj koncert i raskine ugovor o najmu dvorane.

U svom zahtjevu ističu kako je neprihvatljivo da se gradska dvorana, izgrađena sredstvima poreznih obveznika, koristi za događaje na kojima se, prema njihovim navodima, veličaju etnonacionalistička propaganda i povijesni revizionizam.

Podsjećaju i na to da su nastupi ovog izvođača u prošlosti nailazili na zabrane i oštre kritike u brojnim gradovima diljem Europe zbog korištenja spornih simbola i pjesama.

Dodaju da svoj umjetnički naziv „Thompson“ duguje američkom automatu iz jugoslavenskog građanskog rata. Njegovi nastupi nisu neškodljive kulturne manifestacije, već politički izuzetno nabijeni događaji na kojima se redovito umanjuje značaj fašizma.

Kao razloge naveli su da koncerte obilježavaju:

Fašistički simboli, sustavna upotreba pozdrava „Za dom spremni“ – službenog pozdrava zločinačkog ustaškog režima saveznicima nacista.

Povijesni revizionizam: Otvoreno koketiranje sa simbolima brutalne kvislinške države koja je odgovorna za genocid nad stotinama tisuća Židova, Roma i Srba.

Ugrožavanje mladeži: Ciljano raspirivanje etničkih napetosti i nacionalističke mržnje, kamuflirano u navodni patriotizam.