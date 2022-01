Njemačka ne može odbaciti mogućnost da upotrijebi plinovod Sjeverni tok 2 kao sredstvo prisile protiv Kremlja u slučaju daljnje ruske agresije prema Ukrajini, kazao je u utorak visoki dužnosnik njemačkog vladajućeg SPD-a za tv kanal ARD.

Njemački kancelar Olaf Scholz, koji dolazi također iz Socijaldemokratske stranke (SPD), u više je navrata ponovio kako je Sjeverni tok 2 potpuno privatna tvrtka i izvan dohvata državne regulative.

"Računamo na diplomatsko-političko rješenje, a diplomatska sredstva također uključuju sankcije", kazao je za ARD predsjednik vanjskopolitičkog odbora njemačkog parlamenta Michael Roth uoči današnjih razgovora šefice diplomacije Annalene Baerbock u Moskvi.

"Budemo li trebali posegnuti za sankcijama, a nadam se i dalje da ćemo ih moći izbjeći, tada ne možemo unaprijed odbaciti niti stvari koje bi možda mogli tražiti naši partneri u EU", kazao je Roth.

Plinovod Sjeverni tok 2, čija je izgradnja završena no još nije dobio dozvolu za korištenje, trebao bi dopremati više ruskog plina Zapadnoj Europi, no protivnici projekta, uključujući Ukrajinu i SAD, smatraju da će to Europu učiniti previše ovisnom o Rusiji.

Scholz je u ponedjeljak rekao da će Rusija morati računati s političkim i gospodarskim posljedicama u slučaju napada, ali nije dao više detalja.

Britanska vlada u ponedjeljak navečer je poslala vojni zrakoplov s protutenkovskim naoružanjem u Ukrajinu.

Njemačko ministarstvo obrane zanijekalo je da je ruta leta oko Njemačke bila postavljena zbog nedostatka dozvola za prelet.

Prethodno su se na društvenim mrežama pojavila nagađanja da je Njemačka možda odbila britanske zahtjeve za prelet jer su Scholz i Baerbock više puta odbijali isporučiti oružje Ukrajini.

"Odlučili smo opskrbiti Ukrajinu lakim obrambenim protutenkovskim oružjem", rekao je britanski ministar obrane Ben Wallace parlamentu u Londonu u ponedjeljak navečer.