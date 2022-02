U Njemačkoj se razvila rasprava o mogućem popuštanju mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa, a ministar zdravstva Karl Lauterbach u ponedjeljak je najavio popuštanja još uoči Uskrsa.

"Mislim da bi još prije Uskrsa mogli popustiti mjere. U to sam uvjeren", rekao je ministar zdravstva Karl Lauterbach u razgovoru za dnevnik Bild od ponedjeljka.

On je rekao kako bi trenutno, s obzirom na velik broj zaraženih, bilo neodgovorno popuštati mjere.

"To bi bilo dolijevanje ulja u vatru", rekao je ministar zdravstva.

Za 16. veljače je planiran novi sastanak predstavnika saveznih vlasti i saveznih pokrajina na kojem bi trebalo biti odlučeno o konkretnim daljnjim koracima. Na posljednjem sastanku 24. siječnja je dogovoreno da se do sljedećeg sastanka sastavi plan postupnog otvaranja.

Neke savezne pokrajine su već započele s blagim popuštanjima.

U saveznoj pokrajini Hessen od ponedjeljka se ukida pravilo ulaska u trgovine samo za cijepljene i one koji su preboljeli koronavirus, a u pokrajini Schleswig-Holstein ukidanje ove mjere stupa na snagu u srijedu.

U saveznoj pokrajini Baden-Wuerttemberg se radi na prijedlozima postupnog popuštanja mjera od kraja veljače.

I iz Bavarske stižu signali o prvom popuštanju mjera. Kako javlja javni servis Bayerische Rundfunk, bavarski premijer Markus Soeder najavio je popuštanja u ugostiteljskom sektoru .

To se prije svega odnosi na ukidanje sadašnjeg ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata, kojima je rad omogućen samo do 22 sata. Istodobno se povećava dopušteni broj posjetitelja kulturnih priredbi. Ubuduće bi kina i kazališta mogla biti popunjena do 75 posto kapaciteta, umjesto dosadašnjih 50.

Soeder govori o "blagom i kontroliranom" procesu popuštanja mjera.

Predsjednik Svjetskog saveza liječnika Frank Ulrich Montgomery kritizirao je različiti pristup mjerama među saveznim pokrajinama te je zatražio bolju komunikaciju između saveznih i pokrajinskih vlasti.

On je rekao da za mjere poput ukidanja 2G pravila (ulaz samo za cijepljene i one koji su oboljeli od virusa) u trgovinama potrebno više znanstvenih dokaza.