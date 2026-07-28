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PODACI NAKON NAPADA

Njemačka policija 410 ljudi smatra islamističkom prijetnjom

Piše HINA,
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Njemačka policija 410 ljudi smatra islamističkom prijetnjom
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
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Razlozi za dodavanje ili uklanjanje pojedinaca s popisa razlikuju se i njemačka policija u saveznim pokrajinama procjenjuje ih od slučaja do slučaja, priopćio je BKA.

Ured njemačke savezne kriminalističke policije trenutno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju, po izvješću medijske grupacije RND objavljenom u utorak. Taj broj koji se odnosi na stanje 1. srpnja uključuje ljude povezane s islamističkim terorizmom ili ekstremizmom za koje se smatra da su sposobni izvesti ozbiljna nasilna djela, uključivo napade.

Daljnjih 65 ljudi smatra se potencijalnom desničarskom prijetnjom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.

Razlozi za dodavanje ili uklanjanje pojedinaca s popisa razlikuju se i njemačka policija u saveznim pokrajinama procjenjuje ih od slučaja do slučaja, priopćio je BKA.

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Broj osoba na popisu stoga se mijenja te sam po sebi ne pruža pouzdan pokazatelj ukupne razine prijetnje, dodali su.

Podaci dolaze nakon što je u subotu navečer, na rubu berlinskih događanja povodom parade ponosa poznate u Njemačkoj kao Christopher Street Day (CSD), 21-godišnji muškarac rođen u Berlinu, libanonskog podrijetla i s poznatim vezama s islamističkim ekstremizmom, kombijem uletio među okupljene.

Jedna žena je poginula, a još 29 osoba je ozlijeđeno. Osumnjičeni je također napao prolaznike oštrim predmetom, za koji se vjeruje da je bila mačeta. Poginuo je u nedjelju tijekom policijske akcije.

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