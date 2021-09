Mladen Kranjčec (31) iz Ivanić Grada koji je prije pet godina preselio u Njemačku ubijen je u kolovozu ove godine u Pforzheimu.

Policija je njegovo tijelo pronašla na klupici, a zaključak patologa je da je smrt bila nasilna. Došlo je do novih otkrića u slučaju: policija traži mlađeg muškarca za kojeg vjeruju da bi mogao nešto znati o tome kako je Mladen izgubio život.

- Hitno tražimo osobu koja bi mogla imati saznanja u vezi s ubojstvom 24. kolovoza 2021. u Pforzheimu, Simmlerstrasse kod Enzufera. Uspjeli smo doći do njegovih fotografija, javnost molimo za pomoć u njegovoj identifikaciji. Moglo bi se raditi o hrvatskom državljaninu u dobi od 20 do 30 godina koji je na dan zločina bio u Pforzheimu - objavili su na svojoj web stranici.

Ubijen granom u parku?

- Kad je telefon zazvonio, osjetila sam neku nelagodu. Muškarac s druge strane, za kojeg se kasnije ispostavilo da je prevoditelj s njemačkog jezika za policiju, pitao me imam li koga u Njemačkoj. Rekla sam da imam sina. Zatim me pitao kako se sin zove, a kad sam rekla Mladen i da će mu rođendan biti 6. listopada, kada će navršiti 32 godine, čovjek me upitao imam li i sina Gorana. Odgovorila sam potvrdno. Nastao je muk, nakon čega je taj čovjek kazao: 'Gospođo, vaš sin Mladen je ubijen'. Ispao mi je mobitel iz ruke, izletjela sam na dvorište, rastrčala se, nisam znala gdje da udarim glavom od užasa - ispričala je za Jutarnji Mladenova majka Ankica.

Prepričala je da su joj rekli kako je mladić upao u loše društvo. Kaže i da je tamo našao djevojku te da joj je sin rekao kako su se zaručili, ali da nju nikad nije vidjela. Sina je posljednji put vidjela prije pet godina kad je i otišao iz države. Lokalni mediji krajem kolovoza pisali su da je mladić navodno ubijen granom.

Ukoliko prepoznajete mladića sa slike, javite se policiji.