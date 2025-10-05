Njemačka policija za 24sata o Hrvatu i dronu kod areodroma: Prijeti mu kazna do 50.000 €!

Nakon što se u njemačkim medijima pojavila informacija o Hrvatu koji je upravljao civilnim dronom u blizini zračne luke u Frankfurtu i tako ometao njen rad, obratili smo se njemačkoj policiji koja nam je odgovorila priopćenjem.

- U petak ujutro, 3. listopada 2025., došlo je do policijske intervencije na frankfurtskom aerodromu zbog kratkotrajnog leta drona, a upravitelju drona sada prijeti novčana kazna u peteroznamenkastom iznosu - rekla nam je policija i opisala incident.

- Oko 6:00 sati, 41-godišnji muškarac nakratko je pustio dron unutar zone zabrane letenja. Dron su odmah detektirali službenici Savezne policije. Nekoliko trenutaka kasnije, patrola iz 19. policijske postaje zatekla je upravitelja drona, koji je prema trenutačnim saznanjima želio kratko isprobati svoj novo kupljeni dron. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak, a prijeti mu visoka novčana kazna - objasnila je policija.

Kakve su kazne?

Brzim preletom interneta otkrili smo koliko bi vas mogli udariti po džepu u Njemačkoj ako kršite uredbe i propise o upravljanju dronovima. Tako za kršenje provedbene uredbe o propisima i postupcima za upravljanje bespilotnim letjelicama (Provedbena uredba 2019/947) kazna ide i do 50.000 eura.

Kršenje Zakona o zračnom prometu (LuftVG) ili Pravilnika o zračnom prometu (LuftVO) također do 50.000 eura. Za snima­nje i distribuciju fotografija i videozapisa bez dopuštenja osoba koje su na njima vidljive kazna je također novčana, ali i do dvije godine zatvora.