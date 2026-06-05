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'EU MORA BITI UKLJUČENA'

Njemačka pozvala Putina na hitne pregovore s Ukrajinom

Piše HINA,
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Njemačka pozvala Putina na hitne pregovore s Ukrajinom
Foto: Quetzalli Nicte-Ha

Njemački šef diplomacije poručio je da Europa mora sudjelovati u svim mirovnim pregovorima, dok Zelenski istodobno ponovno nudi izravni sastanak s ruskim predsjednikom.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da se uključi u pregovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini te je rekao da Europa mora biti uključena u bilo koji eventualni sporazum. Govoreći uz meksičkog kolegu Roberta Velasca u Meksiku u četvrtak, Wadephul je rekao da je sukob dostigao fazu u kojoj su napori za postizanje dogovora i okončanje sukoba postali sve hitniji. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, u trenutku zastoja u posredničkim naporima predvođenima SAD-om, objavio otvoreno pismo nudeći izravne mirovne pregovore s Putinom.

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Wadephul je rekao da Njemačka i Europska unija moraju biti uključene u sve pregovore, tvrdeći da se o ključnim pitanjima poput sigurnosnih jamstava za Ukrajinu i puta prema članstvu Ukrajine u EU-u može razgovarati isključivo uz prisustvo Europske unije. 

Dodao je da se format i vrijeme sudjelovanja mogu dogovoriti u bilo kojem trenutku. 

Ukrajinski predsjednik Zelenskij uputio je u četvrtak otvoreno pismo ruskom predsjedniku u kojem je predložio sastanak dvojice čelnika kako bi se dogovorili o okončanju rata dugog više od četiri godine, upozorivši da je Kijev spreman boriti se u suprotnom.

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U svom pismu, Zelenskij je rekao da je većina Rusa umorna od ukrajinskih napada, inflacije i nestašice goriva te da su spremni za mir.

Zelenskij je rekao da bi, s obzirom na to da su Sjedinjene Države usredotočene na sukob u Iranu, "bilo pogrešno čekati da se rat u Europi vrati u središte njihove pozornosti".

A put do mira, rekao je, mora početi na prvoj crti bojišnice, "liniji s koje diplomacija mora početi". Ukrajina se, kaže, zalaže se za "potpuni prekid vatre tijekom trajanja pregovora".

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Zelenskij je predložio određivanje jasnog datuma sastanka i rekao da bi nekoliko zemalja "tradicionalno ugostilo vođe kako bi riješile pitanja rata i mira", navodeći Švicarsku, Tursku i zemlje arapskog svijeta.

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