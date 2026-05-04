Njemačka produžava kontrole granica: Još bilježimo pokušaje neregularnih prelazaka granica

Piše HINA,
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza je prije godinu dana preuzela vlast a jedno od središnjih obećanja nove vlade je smanjenje broja ilegalnih migranata

Njemačka usprkos smanjenom broju ilegalnih prelazaka granica zadržava pogranične kontrole na kopnenim granicama, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, kako prenose njemački mediji u ponedjeljak. "Aktualna situacija je takva da želimo zadržati kontrole na granicama jer još uvijek bilježimo pokušaje nereguliranih prelazaka njemačkih granica“, rekao je Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) u razgovoru za javni servis ARD.

Ministar unutarnjih poslova je rekao kako je krajnji cilj uspostavljanje funkcionirajućeg migracijskog sustava na razini Europske unije koji će kontrole učiniti suvišnima.

"No toliko dugo dok to nije slučaj, mi srednjoročno zadržavamo opciju kontrole na granicama“, rekao je Dobrindt. On je odbio dati okvirni datum kada bi kontrole mogle biti ukinute.

Bavarski političar je istodobno obranio ustaljenu praksu protjerivanja kriminalaca u Afganistan.

"Ne mogu razumjeti da tako nešto nailazi ne kritike“, rekao je Dobrindt.

Od uvođenja kontrola, osim na granici s Austrijom koje su uvedene još tijekom migrantske krize 2015., i na ostalim granicama prema Poljskoj, Češkoj, Francuskoj, Danskoj i Švicarskoj, broj zahtjeva za azilom u Njemačkoj je drastično smanjen.

Kontrole na granicama su izazvale negativne reakcije kod nekih susjednih zemalja, posebice u Poljskoj koja je recipročno uvela i kontrole prilikom ulaska u Poljsku iz Njemačke.

