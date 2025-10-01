Obavijesti

Njemačka prvo zaustavila pa odobrila izvoz oružja Izraelu

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Točna priroda robe ostaje nejasna. Odgovor ministarstva navodi osam kategorija, uključujući rakete, torpeda, ratne brodove i pomorsku opremu

Njemačka je odobrila izvoz oružja Izraelu u vrijednosti od najmanje 2,46 milijuna eura od uvođenja djelomičnog zaustavljanja izvoza, doznaje se iz odgovora saveznog ministarstva gospodarstva na parlamentarnu istragu stranke Ljevica. Pošiljke uključuju "drugu vojnu robu" i ne uključuju ratno naoružanje, navodi ministarstvo. Kancelar Friedrich Merz naredio je 8. kolovoza da se privremeno obustavi izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u sukobu u Gazi. Taj potez bio je odgovor na sve agresivnije vojne akcije Izraela i označio je promjenu u njemačkoj politici prema toj zemlji.

Prije toga, Berlin je postupno pojačavao kritike vlade premijera Benjamina Netanyahua, ali se suzdržao od sankcija.

Prvih pet tjedana nakon obustave nisu dana nikakva odobrenja za izvoz. Trenutna odobrenja, koja pokrivaju razdoblje do 22. rujna, pokazuju da su pošiljke u vrijednosti od 2,46 milijuna eura ostvarene između 13. i 22. rujna. Za usporedbu, od 1. siječnja do 8. kolovoza 2025. izvozne dozvole u Izrael iznosile su ukupno oko 250 milijuna eura.

Točna priroda robe ostaje nejasna. Odgovor ministarstva navodi osam kategorija, uključujući rakete, torpeda, ratne brodove i pomorsku opremu. No, budući da izvoz nije klasificiran kao ratno naoružanje, a ukupna vrijednost je relativno mala, pošiljke vjerojatno uključuju pribor ili opremu.

Djelomično zaustavljanje izazvalo je kritike u Izraelu. Netanyahu je optužio Njemačku da nagrađuje palestinsku militantnu organizaciju Hamas za terorizam, izrazivši svoje razočaranje izravno Merzu.

