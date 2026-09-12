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NAŠLI DNK DOKAZE

Njemačka sumnja da je ruski obavještajac planirao napad u Leipzigu. Nestao preko Srbije

Piše HINA,
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Njemačka sumnja da je ruski obavještajac planirao napad u Leipzigu. Nestao preko Srbije
Foto: Axel Schmidt
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Prema njemačkim novinama, Rus po imenu Oleg Le, pripadnik GRU-a, osumnjičen je za koordinaciju logistike planiranog napada na aerodrom u istočnoj Njemačkoj.

Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe (GRU) umiješan u planiranje "hibridnog napada" koji je predviđao napad dronom opremljenim eksplozivom na aerodromu u Leipzigu u kolovozu, izvijestile su u subotu novine Welt am Sonntag.

Prema njemačkim novinama, Rus po imenu Oleg Le, pripadnik GRU-a, osumnjičen je za koordinaciju logistike planiranog napada na aerodrom u istočnoj Njemačkoj.

Vlasti su identificirale i drugog osumnjičenika, bjeloruskog državljanina Andreja Kaa, dodaju novine. Uslijed događaja Berlin je poduzeo nekoliko mjera protiv Rusije, među kojima su zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu i ruskog kulturnog centra u Berlinu, navode novine. Rusija poriče umiješanost.

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Istražitelji vjeruju da je Oleg Le stigao u Njemačku iz Turske, a onda s berlinske zračne luke poletio za Srbiju.

Vjeruje se da se sada već vratio u Rusiju, izvijestile su novine. Izravni letovi između Rusije i Njemačke obustavljeni su od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Vlastima je bilo poznato da Oleg Le ima veze s GRU-om, ali nije stavljen pod nadzor nakon ulaska u Njemačku, prema pisanju Welt am Sonntag.

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Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine.

Tumači se da je eksploziv korišten u incidentu moguće prevezen u Njemačku skriven u kamionima koji su prolazili kroz Bugarsku i Srbiju, navode ove dnevne novine.

Dron je otkriven kasno navečer 4. kolovoza u teretnom prostoru zračne luke Leipzig pod mjerama sigurnosti, u blizini ukrajinskog teretnog aviona.

Ova zračna luka služi kao čvorište za prijevoz vojne opreme.

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