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Njemačka sve više strahuje od sabotaža: 'Ne možemo zaštititi svu kritičnu infrastrukturu'

Piše HINA,
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Njemačka sve više strahuje od sabotaža: 'Ne možemo zaštititi svu kritičnu infrastrukturu'
Foto: Daniel Karmann/DPA
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Njemačka se suočava s rastućim rizikom od sabotaža kritične infrastrukture, a stručnjaci upozoravaju na potrebu za hitnim jačanjem sigurnosnih mjera i operativnih planova.

Njemačka energetska infrastruktura izložena je većem broju napada nego infrastruktura drugih europskih zemalja, upozorio je predsjednik uprave energetske tehnološke kompanije Siemens Energy Christian Bruch. Bruch smatra da se Njemačka mora pripremiti za činjenicu da kritičnu infrastrukturu nije moguće u potpunosti zaštititi, posebno jer je razina prijetnje u posljednjih 12 do 18 mjeseci znatno porasla, prenijela je dpa.

Također ističe da je Njemačka zbog svoje veličine i položaja posebno izložena jer bi u slučaju sukoba imala važnu ulogu kao tranzitna zemlja, što bi trebala uzeti u obzir i javnost.

Nedavni incidenti na elektroenergetskoj mreži u Brandenburgu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji ponovno su otvorili pitanje sigurnosti njemačke energetske infrastrukture. Istražitelji sumnjaju da je u oba slučaja riječ o sabotaži s političkom pozadinom.

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Njemačka hitno mora dovršiti operativni plan za postupanje u kriznim situacijama, koji bi uključivao zaštitu elektroenergetske i vodne infrastrukture te opskrbe hranom, napomenuo je Bruch.

"Moramo se pripremiti, jer moramo računati na mogućnost da su takvi incidenti dio hibridnih napada", objasnio je, dodajući da su i kibernetički napadi na infrastrukturu sve češći.

Kritičnu infrastrukturu teško je zaštititi, a njezin rad može se poremetiti i jednostavnim sredstvima.

Njemačka bi zato trebala ojačati sposobnost brzog popravka oštećene infrastrukture, među ostalim osnivanjem specijaliziranih timova za popravke, predložio je Bruch.

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Kao primjer naveo je Ukrajinu, gdje je kritična infrastruktura redovito meta ruskih napada. U takvim su okolnostima ključni brzi sustavi izvještavanja i jasne informacije o tome gdje se nalaze rezervni dijelovi.

"Mnogo je važnije biti sposoban brzo obnoviti oštećenu infrastrukturu nego misliti da možemo spriječiti svaki napad", zaključio je Bruch.

Siemens Energy postao je samostalna kompanija izdvajanjem iz Siemensa 2020. godine, nakon čega je uvršten na burzu. Razvija i isporučuje tehnologiju za proizvodnju i prijenos električne energije, obnovljive izvore energije te industrijske energetske sustave.

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