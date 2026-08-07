Njemačka uvodi hitne mjere kako bi ublažili probleme u opskrbi zbog niskih vodostaja

Njemačka vlada najavila je hitne mjere za ublažavanje poremećaja u opskrbnim lancima zbog niskog vodostaja rijeka, signalizirajući preusmjeravanje tereta na ceste i željeznicu i dugoročnu prilagodbu infrastrukture. Mjere bi trebale pomoći gospodarstvu da sačuva opskrbne lance na važnim plovnim putevima poput Rajne, Dunava i Labe, čiji je vodostaj nakon niza toplinskih valova znatno opao.

"Ne možemo utjecati na vrijeme, ali možemo poduzeti mjere kako bi naše gospodarstvo što bolje prebrodilo ove teške tjedne", rekao je Bilger nakon sastanka.

Njemačke kemijske kompanije prethodno su upozorile da bi zbog niskog vodostaja Rajne i drugih rijeka mogle biti prisiljene smanjiti proizvodnju zbog problema u nabavi i viših troškova prijevoza.

Manji teretni kapacitet brodova povećava troškove, opterećuje opskrbne lance i ograničava proizvodnju, upozorio je čelnik udruge kemijskih kompanija VCI Wolfgang Grosse Entrup.

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Stručnjaci Instituta za svjetsko gospodarstvo Kiel procjenjuju da bi nizak vodostaj rijeka mogao u trećem tromjesečju stajati gospodarstvo između jedne i dvije milijarde eura izgubljene aktivnosti i smanjiti bruto domaći proizvod za 0,1 do 0,2 posto.

Savezni ministar prometa najavio je sada među kratkoročnim mjerama mogućnost privremenog ukidanja zabrane vožnje kamiona nedjeljom i blagdanima za određene vrste robe koje su posebno na udaru problema u riječnom prometu.

Bilger je ujedno najavio razgovore sa saveznim zemljama kako bi se što prije postigao dogovor.

"Već sam razgovarao s nekim ministrima prometa saveznih zemalja i svi su izrazili visoku razinu spremnosti da se zabrana vožnje nedjeljom i blagdanima suspendira", rekao je Bilger, dodajući da bi suspenzija trebala ostati na snazi "koliko god situacija bude zahtijevala".

Želim da se dogovor postigne u što kraćem roku, dodao je savezni ministar prometa.

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Njemačka tvrtka za upravljanje autocestama dobila je nalog da poduzme sve što je u njezinoj moći kako bi se izbjeglo nepotrebno usporavanje prometa zbog radova na cestama. Na jednom velikom kanalu odgođena planirana obnova prevodnice kako bi se osigurao nesmetan promet.

Veću ulogu u prijevozu robe trebala bi imati i željeznica. Teretni prijevoznik DB Cargo pomoći će industriji i preuzeti dio tereta koji se do sada prevozio rijekama, rekao je Bilger.

DB Cargo će po njegovim riječima s drugim prijevoznicima organizirati dodatne prijevozne rute diljem Europe i uskladiti s energetskim kompanijama planove za slučaj novih poremećaja u opskrbi.

Na sastanku se razgovaralo i o dugoročnim mjerama, poput proširenja plovnih puteva i prilagodbe brodova za plovidbu u uvjetima niskog vodostaja. Bilger je najavio da će takvi razgovori ubuduće biti redoviti.

Njemačka udruga industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) pozdravila je najavljene korake, ocijenivši da će dogovoreni "paket hitnih mjera" ublažiti neposredne posljedice niskog vodostaja za gospodarstvu.

"Veći kapaciteti cestovnog i željezničkog prijevoza mogu kompanijama donijeti kratkoročno olakšanje, no moramo se pobrinuti da naši plovni putevi budu otporni na nizak vodostaj i na druge ekstremne vremenske prilike", rekao je Dirk Binding iz DIHK-a.

Udruga cestovnog prijevoza i logistike (BGL) skeptična je pak prema toj mjeri, napominjući da se i dalje moraju poštovati propisi o radnom vremenu i obveznom odmoru vozača. Upozorii su i da ukidanje zabrane samo po sebi neće povećati raspoloživo vrijeme vožnje.