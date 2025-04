Njemačke banke skrivaju silno bogatstvo: Na 'zaboravljenim' računima kriju se milijarde eura

Između dvije i devet milijardi eura nalazi se na takozvanim zaboravljenim računima u Njemačkoj, a kako pišu njemački mediji, ovaj novac je trebao biti naslijeđen, ali to se nikada nije dogodilo. Kako bi ljudi potencijalno došli do svog nasljedstva, za to je potreban dokaz.

Obično se mora priložiti kopija potvrde o nasljeđivanju ili kopija oporuke koju je otvorio sud zajedno s uvodnim zapisnikom. Kako bi to učinili, nasljednici moraju pokrenuti takozvani istražni postupak. Svatko tko ima konkretne informacije o računima može zatražiti takvu istragu izravno od banke, piše Fenix.

No nije nužno da se radi samo o potencijalnom nasljedstvu novaca, čovjek može umjesto novaca, dobiti ostavinski dug.