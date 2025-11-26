Obavijesti

Njemačke firme dijele otkaze i visoke otpremnine za radnike: Recesija tjera kompanije u rez

Njemačke kompanije provode velike programe štednje i restrukturiranja te planiraju masovna otpuštanja uz visoke otpremnine. Primjeri iz Volkswagena, Mercedesa i Bayera pokazuju da iznosi dosežu stotine tisuća eura

Njemačke kompanije planiraju u sklopu procesa transformacije i ušteda otpuštanje velikog broja radnika koje očekuju i pozamašne otpremnine, javlja dnevnik Handelsblatt u srijedu.

Samo u prvih devet mjeseci ove godine njemačke kompanije registrirane na burzovnom indeksu DAX utrošile su šest milijardi eura za programe restrukturiranja, javlja Handelsblatt.

Velik dio tih sredstava predviđen je za financiranje otpuštanja radnika koji su već dulje vrijeme zaposleni u pojedinim tvrtkama a mnogi se nalaze na vodećim položajima.

Ekonomski dnevnik iz Duesseldorfa navodi primjer Volkswagena koji radnicima na vodećim pozicijama nudi izdašne otpremnine. Tako bi 50-godišnji voditelj pododjela s 20 godina radnog staža i 9.000 eura bruto plaćom mogao računati s otpremninom i do 400.000 eura.

I u Mercedesu planiraju opsežne programa štednje u sklopu kojih bi se do 2027. otpustilo i do 40.000 zaposlenih. I ovdje su planirane otpremnine u, kako se navodi, šestoznamenkastim iznosima.

I kemijski koncern Bayer je predvidio otpremnine u visini do 52 mjesečnih bruto plaća. I ovdje su moguće otpremnine u visini do 420.000 eura.

U svim kompanijama vrijedi pravilo po kojem s najvećom otpremninom mogu računati oni koji se najbrže odluče na raskidanje radnog ugovora. U Mercedesu je navodno već 4.000 zaposlenih prihvatilo ovu ponudu.

Razlog za ovo skupo rješavanje osoblja je, kako navode ekonomisti, recesija i smanjenje neto dobiti kompanija pri čemu se otpuštanje zaposlenih s višim plaća još uvijek dugoročno više isplati.

"Mnoga poduzeća se i dalje rješavaju zaposlenih jer se zbog slabe konjunktura tržište rada sporo oporavlja", rekao je Klasu Wohlrabe iz Ifo instituta.

