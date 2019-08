Njemački Die Welt: 'Rusi žele vojnu bazu u Republici Srpskoj'

Dok NATO u bivšoj Jugoslaviji računa prije svega na Albaniju, Kosovo i Hrvatsku, Rusija se koncentrira na Srbiju i Republiku Srpsku. SAD na Kosovu ima jednu od svojih najvećih vojnih baza, a Rusija svoju vojnu bazu želi u srpskom entitetu u BiH, piše u članku koji je objavio Welt, a prenosi DW.

- Kako su Srbi ekonomski slabiji od članica Europske unije iz regije, Moskva im poklanja oružje: Srbija, osim tenkova, dobiva šest borbenih aviona tipa MiG 29, Bjelorusija je dala još osam. Posljednja isporuka bila je u veljači ove godine. Srbija će, kad modernizacija aviona bude gotova, imati najjače zračne snage u regiji.

Dodaje se da "pokloni" ipak koštaju i da prema pisanju beogradskih medija, modernizacija aviona stoji oko 185 milijuna dolara.

- Nova utrka u naoružanju pomiješana je s političkim sukobima. Albanija i Kosovo dogovorili su carinsku uniju i privredno srastaju. U Srbiji se to tumači kao pokušaj stvaranja 'Velike Albanije', piše dalje u Weltu.

Autor navodi da još postoji ideja Vučića i kosovskog predsjednika Thaçija o "razmjeni teritorija":

- To bi moglo da dovesti do domino-efekta – recimo do podjele BiH uz pripajanje njenih srpskih i hrvatskih dijelova matičnim zemljama ili čak do raspada Makedonije gdje također živi puno Albanaca.