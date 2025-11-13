Njemački mediji: 'Hrvatski su ministri hodočastili mamutskom koncertu ustaškog barda'

Jugoistočna Europa česta je tema njemačkih medija u proteklo vrijeme. Bilo da je riječ o prosvjedima u Srbiji, institucionalnoj krizi u BiH, u nekim se situacijama spomene i Hrvatska. Kako pišu Deutsche Welle, ovog puta nije tema turizam već bujanje nacionalizma u Hrvatskoj.

Nadregionalni dnevnik Frankfurter Rundschau (FR) popratio je niz napada na pripadnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Uz fotografiju Thompsonova koncerta u Zagrebu tekst su naslovili s 'Jesen rasističke mržnje na Balkanu'.

Dopisnik iz Beograda opisuje niz rasističkih napada na jugoistoku Europe, od napada romske zajednice u Sloveniji pa do napada na Turke u Crnoj Gori.

Split: Torcida na Rivi održala prosvjed | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- U Hrvatskoj je jačanje nacionalistički obojene mržnje prema manjinama ali i stranim radnicima, logični slijed pomaka društva ali i politike udesno - smatra autor.

Kao dokaz tome naveo je četiri ministra desno-nacionalne koalicije koja su u ljeto "hodočastili mamutskom koncertu ustaškog barda Marka Perkovića ‚Thompsona.

- K tome je ministar obrane Ivan Anušić na koncertu sam "urlao ustaški pozdrav" uz koji su nekoliko mjeseci nakon toga iz Splita protjerani školarci iz Srbije - smatra autor i dodaje:

- Ministar obrane ne vidi poveznicu između njegovog posjeta Thompsonovom koncertu i događaja u Splitu.