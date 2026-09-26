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Njemački ministar sastao se s Lavrovom: Nisam naišao na uho za slušanje. Intenzivan razgovor

Piše HINA,
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Njemački ministar sastao se s Lavrovom: Nisam naišao na uho za slušanje. Intenzivan razgovor
Foto: SARAH YENESEL/EPA
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Nakon sastanka s Lavrovim, Wadephul je rekao da i dalje postoje duboka neslaganja u vezi nastojanja da se okonča ruski rat u Ukrajini...

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul sastao se u subotu u New Yorku s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim, prvom bilateralnom sastanku od početka ruskog rata u Ukrajini 2022. godine. Sastanak se održao na marginama Opće skupštine UN-a u ruskoj sobi za sastanke, trajao je duže od 20 minuta i završio rukovanjem dvojice ministara.

Lavrov kaže da je sastanak s Wadephulom bio nepotreban i da ne vidi napredak u odnosu na prethodne razgovore s njim, rekavši novinskoj agenciji dpa da nije "čuo ništa drugačije" od onoga što Berlin javno govori svaki dan.

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"Mogao si me samo nazvati i reći 'pročitaj moje priopćenje', prepričao je Lavrov razgovor s njemačkim ministrom.

Njemačka je zatražila sastanak dan ranije "u zadnji čas", rekao je Lavrov. Dodao je da je razgovor s njemačkim ministrom izgledao "kao daje imao neku skrivenu poruku 'došao sam vam, udostojio sam vas moga dolaska".

Rekao je da je stekao dojam da je Wadephul u zamjenu za sastanak očekivao ustupke Rusije po pitanju Ukrajine i plovidbe Crnim morem.

Nakon sastanka s Lavrovim, Wadephul je rekao da i dalje postoje duboka neslaganja u vezi nastojanja da se okonča ruski rat u Ukrajini.

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"Bio je to intenzivan razgovor. Naravno, nismo se složili po pitanju ključnih točaka", izjavio je konzervativni političar njemačkoj televiziji ZDF. Rekao je da je "ponudio deeskalaciju, osobito u vezi sa situacijom u Ukrajini, no da nije naišao na uho za slušanje".

Bilo mu je važno pojasniti da Njemačka "ne prihvaća stvari poput napada dronom u Leipzigu, da je to neprihvatljiva eskalacija", rekao je, dodavši da je upozorio Rusiju da ne nastavlja tim smjerom.

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"Možemo se braniti i učinit ćemo to", rekao je Wadephul.

Njemačka vlada smatra da je Rusija odgovorna za incident s neeksplodiranim dronom u zračnoj luci u Leipzigu, što Moskva odbacuje.

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