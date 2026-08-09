"Špijunaža, sabotaža, kibernetički napadi ili tajne operacije stranih sila usmjerene na destabilizaciju Njemačke ili nanošenje izravne štete stalna su stvarnost, upozorava ministar
Njemački ministar upozorava na 'hibridno ratovanje' nakon sumnje na napad dronom
Njemačka se suočava s dnevnim napadima hibridnog ratovanja iz inozemstva, izjavio je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom na aerodromu Leipzig/Halle.
Dobrindt je za Bild am Sonntag rekao da strane sile žele politički i društveno pokoriti Njemačku izazivajući strah.
"Nismo u ratu, ali smo svakodnevna meta hibridnog ratovanja", rekao je Dobrindt. "Špijunaža, sabotaža, kibernetički napadi ili tajne operacije stranih sila usmjerene na destabilizaciju Njemačke ili nanošenje izravne štete stalna su stvarnost."
U priopćenju u povodu intervjua koje su novine objavile nije navedeno je li identificirao neke posebne zemlje.
Nakon što je dron natovaren eksplozivom otkriven u utorak na aerodromu u istočnoj Njemačkoj, neki njemački zastupnici uprli su prstom u Rusiju, koja je u ratu s Ukrajinom od vojne invazije na tu zemlju 2022. godine.
Rusko veleposlanstvo u Berlinu u petak je odbacilo događaj u Leipzigu kao "izmišljenu provokaciju", rekavši da je to još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
Dobrindt, član konzervativne Kršćansko-socijalne unije, nazvao je incident u Leipzigu "hibridnim scenarijem napada" i ostavio otvorenom moguću umiješanost stranih sila.
Njemačke oružane snage u subotu su izjavile da su dva drona viđena kasno u četvrtak iznad njemačke vojne baze u Mechernichu, u zapadnoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Dobrindt je istaknuo širenje istraživanja dronova u Njemačkoj kao dio odgovora na nove prijetnje.
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