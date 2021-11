Njemački ministar zdravstva Jens Spahn rekao je u ponedjeljak da velik porast slučajeva korone znači da će se vjerojatno svi u zemlji koji nisu cijepljeni do kraja zime zaraziti, a neki od njih će umrijeti, prenosi AP.

Službeni podaci pokazuju više od 30.000 novih slučajeva u Njemačkoj u posljednja 24 sata što je porast od oko 50% u odnosu na prošli tjedan. Bolnice upozoravaju da su na rubu pucanja, a neki pacijenti morali su biti prebačeni u druge udaljene klinike.

Preminulo je 62 ljudi od čega 27 samo u Bavarskoj.

Ministar zato apelira na građana da se cijepe i da prime booster dozu.

- Do kraja ove zime svi u Njemačkoj će se ili cijepiti ili preboljeti virus ili će umrijeti - rekao je Spahn.

Na sve je reagirala i njemačka kancelarka Angela Merkel koje je izjavila u ponedjeljak da postojeće mjere nisu dovoljne da ukrote opaki četvrti val pandemije, rekli su izvori iz stranke za agenciju AFP.

Njemački čelnici razmišljaju o obaveznom cjepivu

Sve više njemačkih političara govori otvoreno o mogućnosti uvođenja obveze cijepljenja protiv koronavirusa i u Njemačkoj, a bavarski ministar zdravstva Klaus Holetschek u ponedjeljak je obvezu cijepljenja naveo kao sredstvo za izlaz iz pandemije.

- Ja sam zapravo cijelo vrijeme bio protivnik obveze cijepljenja, ali mislim da ćemo vrlo brzo morati govoriti o ovoj temi - rekao je Holetschek u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk.

On je rekao da obveza cijepljenja neće pomoći "danas ili sutra", ali da je to sredstvo koje vodi ka izlazu iz pandemije.

- U međuvremenu sam za to da se obveza uvede kao posljednje sredstvo u borbi protiv pandemije i o tome moramo jako brzo govoriti i u Berlinu kako bi dobili jedinstveno rješenje za cijelu zemlju - rekao je bavarski ministar zdravstva.

On se tako pridružio političarima demokršćanske Unije CDU/CSU koji ne slijede opće mišljenje stranke koja u pravilu odbacuje obvezu cijepljenja.

Prije Holetscheka su se za obvezu cijepljenja založili demokršćanski premijeri saveznih pokrajina Bavarska i Schleswig-Hollstein, Markus Soeder i Daniel Guenther.

Političari i virolozi: obvezno cijepljenje je posljednja raspoloživa mjera

Čelna stranka vjerojatne buduće koalicijske vlade, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), raspravljat će ovih dana s vodećim njemačkim virolozima o pitanju uvođenja obveze cijepljenja.

Stručnjak SPD-a za zdravstvena pitanja i mogući novi savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach pokazao je, u intervjuu za dnevnik Bild, otvorenost za dugoročno tematiziranje obveze cijepljenja.

- To nam naravno neće pomoći akutno u trenutnoj situaciji, ali mi se moramo kretati u smjeru obveze cijepljenja - rekao je Lauterbach. On je rekao da bez obveze cijepljenja vjerojatno neće biti moguće doći do kvote cijepljenih koja je potrebna za izlazak iz pandemije.

I zdravstveni stručnjak stranke Zeleni, koja bi također trebala sudjelovati u radu buduće vlade, Janosch Dahmen indirektno se založio za uvođenje obveze cijepljenja.

- Ako želimo biti iskreni, moramo reći da ako se želimo riješiti pandemije i ostvariti željenu procijepljenost, onda više nećemo moći ignorirati ovu raspravu - rekao je Dahmen u razgovoru za javni servis ARD.

Liberalno-demokratska stranka, koja bi trebala također biti dio nove koalicijske vlade, protivi se obvezi cijepljenja jer smatra da bi takva mjera bila protuustavna.

Vodeći virolozi također obvezu smatraju mogućom, ali samo kao posljednju raspoloživu mjeru.

- Nitko ne želi obvezu cijepljenja, ali ako nam ništa drugo ne preostane, morat ćemo i o tome razmisliti - rekao je Lothar Wieler, direktor državnog epidemiološkog instituta Robert Koch za TV postaju ZDF.

Sedmodnevna incidencija je za cijelu zemlju porasla na 386,5 na 100.000 stanovnika. Među pokrajinama najviše brojke bilježi Saska, koja ima sedmodnevnu incidenciju od 960,7 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika, objavljeno je u ponedjeljak.