Njemački političari ogorčeni su zbog napada na parlament...

Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier i predstavnici gotovo svih parlamentarnih stranaka najoštrije su u nedjelju osudili izgrede ekstremne desnice i pokušaj prodora u zgradu parlamenta

<p>"Zastave njemačkog Reicha i izgredi ekstremne desnice ispred Bundestaga predstavljanju neizdrživ napad na srce naše demokracije. To nikada nećemo prihvatiti", priopćio je njemački predsjednik <strong>Frank-Walter Steinmeier.</strong></p><p>On se zahvalio policiji koja je "u teškoj situaciji djelovala prisebno".</p><p>Steinmeier je rekao da tko god se želi požaliti na mjere koje su donesene u borbi protiv širenja pandemije koronavirusa to može činiti demokratskim sredstvima poput prosvjeda.</p><p>"Moje razumijevanje za kritiku prestaje međutim u onom trenutku kada se prosvjednici daju zloupotrijebiti u korist neprijatelja demokracije i političkih huškača", poručio je Steinmeier.</p><p>Izgredima dijela prosvjednika ogorčen je i predsjednik Bundestaga <strong>Wolfgang Schaeuble</strong>, koji je zatražio brzo rasvjetljavanje okolnosti pod kojima je uopće moglo doći do napada na zgradu Reichstaga u kojoj zasjeda njemački parlament Bundestag.</p><p>"Nakon ovih scena je vjerojatno i posljednjem postalo jasno da postoje granice dostojanstva i spoznaje o tomu s kim se prosvjeduje. Nitko se ne može osloboditi odgovornosti u slučaju instrumentalizacije od strane ekstremista", rekao je Schaeuble za Njemačku novinsku agenciju (dpa).</p><p>Ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer je također oštro kritizirao ponašanje dijela prosvjednika.</p><p>"Zgrada Reichstaga je mjesto djelovanja našeg parlamenta a time i simbolično središte naše slobodne demokracije. Neizdrživo je da su ovu zgradu za svoje svrhe iskoristili ekstremisti i oni kojima je cilj izazivanje kaosa", rekao je Seehofer za dnevnik Bild am Sonntag.</p><p>Ministar vanjskih poslova je preko Twittera poručio kako je vijorenje zastava Njemačkog Reicha ispred zgrade Reichstaga "sramotno".</p><p>Izgredi ispred Reichstaga su se dogodili na rubu prosvjeda protiv korona-mjera na kojima se okupilo oko 30.000 osoba.</p><p>Na video snimkama koje kruže internetom vidi se kako više od stotinu osoba pokušava stepenicama doći do glavnog ulaza u zgradu. Okupljeni pored zastava njemačkog Reicha nose i ruske i američke zastave i transparente s likom <strong>Donalda Trumpa</strong> i <strong>Vladimira Putina.</strong></p><p>Na prosvjedima se tražila i ostavka njemačke vlade.</p><p>Policija u Berlinu je priopćila da se u trenutku napada pred zgradom Reichstaga nalazilo tek nekoliko policajaca.</p><p>"Mi ne možemo biti posvuda u isto vrijeme", rekao je glasnogovornik berlinske policije <strong>Thilo Cablitz.</strong></p><p>Cjelodnevne prosvjede je osiguravalo oko 3000 policajaca a tijekom dana je privedeno preko 300 osoba.</p><p>Jedan dio prosvjeda policija je u subotu prijepodne prekinula zbog nepridržavanja mjera razmaka i nošenja maski.</p>