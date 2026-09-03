Njemačko gospodarstvo napokon se oporavlja? Institut osjetno podigao prognozu rasta

Njemački gospodarski institut IfW u četvrtak je osjetno podigao prognozu rasta njemačkog gospodarstva za ovu godinu na 1,3 s 0,8 posto uz ocjenu da sve više pokazatelja upućuje na završetak gospodarskog pada i postupni oporavak aktivnosti, navodi Reuters.

Kao razlog navodi primjetno ubrzanje gospodarske aktivnosti i poboljšanje poslovnog raspoloženja unatoč nepovoljnim geopolitičkim okolnostima.

Institut ipak upozorava da će gospodarski oporavak biti suočen s nizom rizika, među kojima izdvaja rat s Iranom i očekivano slabljenje učinka fiskalnih poticaja u nadolazećim godinama.

Prognoza rasta za 2027. ostala je nepromijenjena na jedan posto, dok IfW za 2028. očekuje pak rast od samo 0,5 posto.

Slabi gospodarski rezultati Njemačke posljednjih godina velikim su dijelom posljedica strukturnih problema koji će i dalje ograničavati gospodarsku aktivnost, smatra institut.

Izvoz bi nakon snažnog pada prethodnih godina trebao ponovno početi rasti, no pogoršanje konkurentnosti njemačkog gospodarstva vjerojatno će dovesti do daljnjeg smanjenja njegova udjela na svjetskom tržištu.

Zbog izazova s kojima se suočava Njemačka kao poslovna lokacija, privatna ulaganja vjerojatno će i dalje biti slaba, zaključuje IfW.