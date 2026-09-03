Obavijesti

News

Komentari 0
NA 1,3 POSTO

Njemačko gospodarstvo napokon se oporavlja? Institut osjetno podigao prognozu rasta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačko gospodarstvo napokon se oporavlja? Institut osjetno podigao prognozu rasta
Foto: TINGSHU WANG
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kao razlog navodi primjetno ubrzanje gospodarske aktivnosti i poboljšanje poslovnog raspoloženja unatoč nepovoljnim geopolitičkim okolnostima

Njemački gospodarski institut IfW u četvrtak je osjetno podigao prognozu rasta njemačkog gospodarstva za ovu godinu na 1,3 s 0,8 posto uz ocjenu da sve više pokazatelja upućuje na završetak gospodarskog pada i postupni oporavak aktivnosti, navodi Reuters.

Kao razlog navodi primjetno ubrzanje gospodarske aktivnosti i poboljšanje poslovnog raspoloženja unatoč nepovoljnim geopolitičkim okolnostima.

Institut ipak upozorava da će gospodarski oporavak biti suočen s nizom rizika, među kojima izdvaja rat s Iranom i očekivano slabljenje učinka fiskalnih poticaja u nadolazećim godinama.

Prognoza rasta za 2027. ostala je nepromijenjena na jedan posto, dok IfW za 2028. očekuje pak rast od samo 0,5 posto.

Slabi gospodarski rezultati Njemačke posljednjih godina velikim su dijelom posljedica strukturnih problema koji će i dalje ograničavati gospodarsku aktivnost, smatra institut.

Izvoz bi nakon snažnog pada prethodnih godina trebao ponovno početi rasti, no pogoršanje konkurentnosti njemačkog gospodarstva vjerojatno će dovesti do daljnjeg smanjenja njegova udjela na svjetskom tržištu.

Zbog izazova s kojima se suočava Njemačka kao poslovna lokacija, privatna ulaganja vjerojatno će i dalje biti slaba, zaključuje IfW.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?
NEVJEROJATNO

Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Istraga otkriva da su osumnjičeni povezani s hibridnim operacijama, a tragovi vode do Srbije gdje su ranije uhićena dvojica sa sličnim dijelovima drona i eksploziva pronađenog u Leipzigu
VLADA U GOSPIĆU Voda na stolu, a sanacija otpada čeka...
KAKO TO?

VLADA U GOSPIĆU Voda na stolu, a sanacija otpada čeka...

Premijer Plenković u Gospiću pio vodu iz slavine. Gospićani: Ne odustajemo. Vidimo se u Zagrebu
SUKOB BERLINA I MOSKVE Stručnjak Ogorec: Uništit će čovječanstvo ako se ne opamete
STRAH OD ESKALACIJE

SUKOB BERLINA I MOSKVE Stručnjak Ogorec: Uništit će čovječanstvo ako se ne opamete

Njemačka optužila Rusiju za napad na zračnu luku, EU poziva ruske diplomate na razgovor. Moskva najavljuje drastični odgovor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026