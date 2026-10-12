Obavijesti

News

Komentari 2
RUSKI GOOGLE

NJET INTERNET Ukrajina stvorila kaos u Rusiji. Problemi s online plaćanjem, dostavom hrane...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
NJET INTERNET Ukrajina stvorila kaos u Rusiji. Problemi s online plaćanjem, dostavom hrane...
Foto: Anastasia Barashkova
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šteta na Yandexovim postrojenjima izazvala je prekide popularnih ruskih aplikacija za plaćanje, digitalnog bankarstva, e-trgovine i usluga dostave hrane. Yandexova tražilica inače drži oko 70 posto tržišnog udjela u Rusiji

Kada je Rusija počela napadati ukrajinske podatkovne centre i telekomunikacijsku infrastrukturu, očito se nije pripremila za moguću odmazdu. Sada se ruske digitalne usluge suočavaju s raširenim prekidima rada nakon što su ukrajinski dronovi u samo nekoliko dana onesposobili tri najveća podatkovna centra u vlasništvu ruskog tehnološkog diva Yandexa.

Uzvratni udari na ruski Yandex

Rusija je krajem rujna pokrenula kampanju napada bespilotnim letjelicama na ukrajinske podatkovne centre i mobilne mreže. Ti su napadi privremeno prekinuli internetske usluge za gotovo 100.000 kućanstava u Kijevu i oštetili postrojenja velikih telekomunikacijskih pružatelja.

ODMAZDA KIJEVA Rad 'ruskog Googlea' prekinut nakon napada dronom, nitko nije ozlijeđen u eksploziji
Rad 'ruskog Googlea' prekinut nakon napada dronom, nitko nije ozlijeđen u eksploziji

Ukrajina je ubrzo počela uzvraćati udarce po podatkovnim centrima u vlasništvu ruske tvrtke Yandex, koju mnogi nazivaju ruskim Googleom. Prvi napad oštetio je postrojenje jugoistočno od Moskve, gdje se nalaze dva od tri superračunala koja Yandex koristi za obuku svog modela umjetne inteligencije.

Drugi i treći udar izbacili su iz stroja još dva ogromna centra u regijama Kaluga i Vladimir. Prema pisanju portala The Record, ovi ciljani napadi predstavljaju novu fazu sukoba u kojoj se bojno polje seli izravno u digitalnu sferu.

Oslabljena digitalna ekonomija

Šteta na Yandexovim postrojenjima izazvala je prekide popularnih ruskih aplikacija za plaćanje, digitalnog bankarstva, e-trgovine i usluga dostave hrane. Yandexova tražilica inače drži oko 70 posto tržišnog udjela u Rusiji, pa su posljedice ovih napada ozbiljno uzdrmale svakodnevni život građana.

Poremećaji su zahvatili i usluge računalstva u oblaku, koje koriste neke od najvećih ruskih tvrtki, uključujući velike prehrambene trgovačke lance. Ruski vojni blogeri odmah su upozorili da je Yandexov hipercentralizirani digitalni ekosustav postao ogromna ratna slabost za državu.

Zbog velike koncentracije moći informacijskog diva u samo nekoliko velikih čvorišta, ruski je digitalni sustav pokazao izuzetnu ranjivost na fizičke napade. Prema ocjenama stručnjaka, čak je i promet dezinformacijskih botova s Yandexove mreže drastično pao odmah nakon udara na servere.

Nemogućnost brzog oporavka

Rusi bi mogli čekati do šest mjeseci dok Yandex ne zamijeni oštećenu opremu u pogođenim podatkovnim centrima. Zapadne sankcije uvelike su ograničile pristup Rusije modernim tehnologijama i poluvodičima, što znatno otežava i usporava nabavku novih servera.

Ruske tvrtke također će teško uspostaviti rezervne sustave izvan zemlje kako bi osigurale otpornost u ratnim uvjetima. Zakon o suverenom internetu iz 2019. godine praktički im brani korištenje infrastrukture čak i u prijateljskim nacijama poput Bjelorusije i Kazahstana, koje ionako nemaju dovoljne kapacitete.

Usporedbe radi, Ukrajina ima puno decentraliziraniji digitalni ekosustav sastavljen od manjih podatkovnih centara i podzemnih mreža. Uz pomoć besplatnih usluga u oblaku koje pružaju američki tehnološki divovi, ukrajinske ključne vladine usluge nastavljaju raditi unatoč stalnim ruskim napadima, prenosi Ars Technica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Putin odmah prekršio Trumpovo 'energetsko primirje'. Zelenski uputio poruku Amerikancima...
PUTINA NIJE BAŠ BRIGA...

Putin odmah prekršio Trumpovo 'energetsko primirje'. Zelenski uputio poruku Amerikancima...

I francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da u posljednjih 48 sati nije primijetio nikakve naznake da Rusija poštuje bilo kakav oblik dogovora o energetskom primirju u Ukrajini...
Novi udarac Rusiji: EU izglasala dosad najveći popis sankcija
EVO ŠTO JE SVE NA METI

Novi udarac Rusiji: EU izglasala dosad najveći popis sankcija

Nove restrikcije obuhvaćaju širok spektar industrijskih aktera, od brodogradilišta i zrakoplovnih kompanija do proizvođača elektronike i postrojenja za popravak oklopnih vozila
Granić: Putin želi kapitulaciju Ukrajine, nije mu do pregovora
TRUMP PRITIŠĆE ZELENSKOG

Granić: Putin želi kapitulaciju Ukrajine, nije mu do pregovora

Predsjednik Trump često mijenja pozicije, a ovo što je učinjeno u ovom trenutku je to da se Ukrajina uspješno brani od ruske agresije i da su se njezini napadi na ruske energetske potencijale pokazali najefikasnijim, kaže Mate Granić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026