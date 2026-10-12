NJET INTERNET Ukrajina stvorila kaos u Rusiji. Problemi s online plaćanjem, dostavom hrane...

Kada je Rusija počela napadati ukrajinske podatkovne centre i telekomunikacijsku infrastrukturu, očito se nije pripremila za moguću odmazdu. Sada se ruske digitalne usluge suočavaju s raširenim prekidima rada nakon što su ukrajinski dronovi u samo nekoliko dana onesposobili tri najveća podatkovna centra u vlasništvu ruskog tehnološkog diva Yandexa.

Uzvratni udari na ruski Yandex

Rusija je krajem rujna pokrenula kampanju napada bespilotnim letjelicama na ukrajinske podatkovne centre i mobilne mreže. Ti su napadi privremeno prekinuli internetske usluge za gotovo 100.000 kućanstava u Kijevu i oštetili postrojenja velikih telekomunikacijskih pružatelja.

Ukrajina je ubrzo počela uzvraćati udarce po podatkovnim centrima u vlasništvu ruske tvrtke Yandex, koju mnogi nazivaju ruskim Googleom. Prvi napad oštetio je postrojenje jugoistočno od Moskve, gdje se nalaze dva od tri superračunala koja Yandex koristi za obuku svog modela umjetne inteligencije.

Drugi i treći udar izbacili su iz stroja još dva ogromna centra u regijama Kaluga i Vladimir. Prema pisanju portala The Record, ovi ciljani napadi predstavljaju novu fazu sukoba u kojoj se bojno polje seli izravno u digitalnu sferu.

Oslabljena digitalna ekonomija

Šteta na Yandexovim postrojenjima izazvala je prekide popularnih ruskih aplikacija za plaćanje, digitalnog bankarstva, e-trgovine i usluga dostave hrane. Yandexova tražilica inače drži oko 70 posto tržišnog udjela u Rusiji, pa su posljedice ovih napada ozbiljno uzdrmale svakodnevni život građana.

Zelensky is a Genius: Trump: "I'm buying oil from Putin, which will help fund the war against Ukraine." Zelensky: "Ok then I'm blowing up all the Yandex Data centers in Russia, which host the bot Traffic that Putin uses to Help Trump cause chaos in the US elections. Checkmate!" https://t.co/g4n0RzVGTS — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 12, 2026

Poremećaji su zahvatili i usluge računalstva u oblaku, koje koriste neke od najvećih ruskih tvrtki, uključujući velike prehrambene trgovačke lance. Ruski vojni blogeri odmah su upozorili da je Yandexov hipercentralizirani digitalni ekosustav postao ogromna ratna slabost za državu.

Zbog velike koncentracije moći informacijskog diva u samo nekoliko velikih čvorišta, ruski je digitalni sustav pokazao izuzetnu ranjivost na fizičke napade. Prema ocjenama stručnjaka, čak je i promet dezinformacijskih botova s Yandexove mreže drastično pao odmah nakon udara na servere.

Nemogućnost brzog oporavka

Rusi bi mogli čekati do šest mjeseci dok Yandex ne zamijeni oštećenu opremu u pogođenim podatkovnim centrima. Zapadne sankcije uvelike su ograničile pristup Rusije modernim tehnologijama i poluvodičima, što znatno otežava i usporava nabavku novih servera.

Ruske tvrtke također će teško uspostaviti rezervne sustave izvan zemlje kako bi osigurale otpornost u ratnim uvjetima. Zakon o suverenom internetu iz 2019. godine praktički im brani korištenje infrastrukture čak i u prijateljskim nacijama poput Bjelorusije i Kazahstana, koje ionako nemaju dovoljne kapacitete.

Usporedbe radi, Ukrajina ima puno decentraliziraniji digitalni ekosustav sastavljen od manjih podatkovnih centara i podzemnih mreža. Uz pomoć besplatnih usluga u oblaku koje pružaju američki tehnološki divovi, ukrajinske ključne vladine usluge nastavljaju raditi unatoč stalnim ruskim napadima, prenosi Ars Technica.