Njihov posao ne prestaje kada pada snijeg ili puše olujna bura

Kraj tjedna u Hrvatskoj obilježili su orkanska bura, snijeg i hladnoće. Unatoč tome, pojedinci rade na otvorenom i snalaze se.

Državni hidrometeorološki zavod izmjerio je u petak u Delnicama minus četiri stupnja uz snijeg visok 1,53 metra. Visoki nanosi prouzročili su da se divljač spušta sve niže, pa tako lovcima olakšavaju pripremu hranilišta.

- Lovci u lovište idu na skijama i nose krplje kako bismo osigurali da divljač ima hranu - objasnio je Nenad Vančina (49), predsjednik lovačkog društva Tetrijeb iz Delnica. Najviše snijega bilo je na Zavižanu, 2,31 metra uz temperaturu od minus osam.

Foto: Privatna arhiva

- Imam kvalitetnu planinarsku opremu, a bez lopate ne izlazim iz kuće. Oblačim se slojevito tako da lakše podnosim hladnoću - objasnio je Ivan Vukušić koji živi na Zavižanu i brine o meteorološkoj postaji te šalje podatke o vremenu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Na Jadranu puše bura s orkanskim udarima, a uz most na Pagu i Krku najteže je bilo u Senju gdje je vjetar puhao brzinom od 17,9 metara u sekundi - objasnio je dežurni meteorolog naglašavajući kako već tijekom nedjelje Hrvatsku očekuje hladan val čije će temperature biti i do minus 19 stupnjeva. Meteorolozi najavljuju i snijeg, no taj podatak ne zabrinjava svjetioničare na Palagruži.

- Bilo bi dobro da malo padne. Posljednji put nešto je malo snijega palo prije tri do četiri godine i tada je to bio veliki šok, pa se nadamo vidjeti ga opet - kazao je svjetioničar Vojo Šain (54).

Foto: Privatna arhiva

U Murskom Središću od hladnoća najviše strepi splavar na Muri Stanislav Kolarić (58).

- Problem je kad se Mura zaledi jer su komadi leda prilično debeli i mogu oštetiti splav - objasnio je Stanislav.

Foto: Muralist

Najteže je onima bez krova nad glavom. Oko desetak beskućnika živi na Željezničkom kolodvoru u Slavonskom Brodu. Danju su u gradu, a kada padne noć, dolaze u kolodvorsku čekaonicu. Stjepan (40) i Miro (32) su među najmlađim beskućnicima koji spavaju na kolodvoru.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

– Završio sam za mehaničara poljoprivrednih strojeva, ali kako je poljoprivreda uništena nema ni strojeva, bez posla sam i ovako živim – kaže Miro.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Delnice: Lovci za divljač pripremili stotine kilograma hrane

Bačve od 200 litara napunimo kukuruzom i zatvorimo. Automat svakih par sati izbacuje par kila kukuruza. Postavili smo im i bale sijena ispod četinjača gdje je manje snijega, pa srne i divlje svinje sad imaju što jesti.Bilo je dužih i gorih zima od ove - objasnio je Vančina.

Palagruža: Svjetioničari se snalaze jer se do njih ne može doći

Prije par godina pao sam na šipku koja mi je probila podlakticu. Sam sam zašio ranu, a kolega se brinuo o meni. Smjena ovdje traje 30 dana, no ako je bura, brod ne može doći do nas pa se to oduži. Uvijek smo dvojica pa je nekako lakše - kazao je Vojo Šain.

Zavižan: Do prve kuće po snijegu ima i do sedam sati hodanja

Ovdje sam sam, nemam ni kućnog ljubimca jer je to velika obveza i po ovakvom vremenu ne može ni izaći u šetnju. Uostalom, znao sam sresti vuka i medvjeda, no ne bojim se za sebe niti nosim oružje. Oni su oprezni i bježe od ljudi - ispričao je Ivan Vukušić.

Slavonski Brod: Na kolodvoru među beskućnicima su i žene

Medicinska sestra (68) već je godinu dana beskućnica.

– Pomirila sam se s tim, nisam jedina, nerijetko mislim o svom životu, i pitam se da li je moralo ovako biti. Zdravlje me za sada služi, i još da se riješim kredita, mislim da ću si pronaći neki stančić u kojemu bi provela umirovljeničke dane - rekla je.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Mursko Središće: Uvijek ima ljudi kojima treba prijevoz na splavi

Nije mi hladno jer imam kućicu na splavi u kojoj ložim drva, a pijem čaj i tako se ugrijem. Najgore je kad se Mura zaledi. Prije par godina sam pao u rijeku jer sam pokušavao lomiti led. Spašavao sam i ribiče koji su zapeli na drugoj strani - tvrdi Kolarić.