Njima ni ne treba debata: Biden sipao napade zbog korone, a Trump se svađao s voditeljem

Dvojica suparnika na američkim predsjedničkim izborima, koji se trebaju održati 3. studenoga, govorila su na odvojenim televizijski prenošenim skupovima koji su se emitirali u isto vrijeme

<p>Demokratski predsjednički kandidat <strong>Joe Biden</strong> u petak je oštro kritizirao "paničnu" reakciju predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> na pandemiju koronavirusa, dok je Trump branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu u kojoj je dosad život izgubilo 216 tisuća Amerikanaca.</p><p>Dvojica suparnika na američkim predsjedničkim izborima, koji se trebaju održati 3. studenoga, govorila su na odvojenim televizijski prenošenim skupovima nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranije predviđena izravna debata između njih dvojice.</p><p>Neobičan format noćašnje "debate", u kojoj je Bidenovo obraćanje prenošeno iz Philadelphije na ABC-u, dok je Trumpov susret s biračima istodobno prenošen iz Miamija na NBC-u, podsjetnik je da je epidemija covida-19 snažno utjecala i na kampanju uoči američkih predsjedničkih izbora. Rasprava se i u petak fokusirala na koronakrizu.</p><p>Biden je republikanskog predsjednika Trumpa optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije.</p><p>- On kaže da nikome nije rekao jer se bojao da će se Amerikanci uspaničiti. Amerikanci se nisu uspaničili, on se uspaničio - rekao je Biden.</p><p>Trump je branio svoj odgovor na koronakrizu, kao i svoje ponašanje tijekom krize, uključujući i sporne aktivnosti u ružićnjaku Bijele kuće tijekom kojih se nisu nosile maske i nije se održavala distanca, što je rezultiralo širenjem zaraze među sudionicima događanja. "Hej, ja sam predsjednik, moram se vidjeti s ljudima. Ne mogu biti zatvoren u podrumu", naglasio je Trump, neizravno kritizirajući Bidena koji je veći dio kampanje proveo izoliran u svom domu.</p><h2>Američki predsjednik ni ovaj put nije bio pomirljiv</h2><p>Trump, koji je tijekom prve kaotične izravne debate prije dva tjedna agresivno prekidao Bidena, ni ovaj puta nije imao pomirljiviji ton i često se prepirao s moderatoricom Samanthom Guthrie. Rekao je da je "čuo različite priče" o efikasnosti maski, premda su zdravstveni stručnjaci iz njegove administracije često ponavljali da je nošenje maski ključ za obuzdavanje epidemije.</p><p>Također nije želio izravno odbaciti QAnon - lažnu teoriju zavjere prema kojoj su američki demokrati dio globalnog pedofilskog lanca - prvo hvaleći pristaše QAnona zbog borbe protiv pedofilije, a zatim rekavši da ne zna ništa o tome pokretu.</p><p>Trump je isto tako zaobišao odgovore na pitanja o istrazi New York Timesa o njegovim poreznim prijavama posljednjih dvadeset godina, koje je odbio objaviti unatoč tome što su svi predsjednički kandidati to činili unazad nekoliko desetljeća.</p><p>Čini se da je u svojim odgovorima potvrdio izvješće lista da ima oko 400 milijuna dolara kredita za koje osobno jamči, rekavši da je to "kikiriki" u odnosu na njegovo bogatstvo. Također nije opovrgao izvješće Timesa da je platio samo 750 dolara federalnog poreza na prihod tijekom svoje prve godine u Bijeloj kući, premda je u jednom trenutku kazao da su brojke koje je objavio New York Times "pogrešne".</p><h2>Pennsylvanija i Florida, ključne države na izborima</h2><p>Noćašnja paralelna televizijska obraćanja prenošena su iz Pennsylvanije i Floride, dvije ključne države za republikanskog milijardera u kojima je pobijedio na izborima 2016. a gdje se sada čini da bi sada mogao pobijediti bivši potpredsjednik Biden. Završna debata trebala bi se održati 22. listopada u Nashvilleu u Tennesseeju, i zasad nije otkazana.</p><p>Američki predsjednik i njegov demokratski protukandidat prvotno su u četvrtak trebala održati debatu, iz koje se Trump međutim povukao nakon što ju je organizator odlučio prebaciti u internetski format, navodeći zdravstvene i sigurnosne razloge u jeku pandemije koronavirusa. Trump je bio zaražen koronavirusom i hospitaliziran, premda se čini da se potpuno oporavio te je ovaj tjedan nastavio kampanju.</p><p>Iako se izbori održavaju 3. studenoga, milijuni ljudi s pravom glasa već su iskoristili pravo ranijeg glasovanja: do petka ujutro već je glasalo, osobno ili putem pošte, oko 18,3 milijuna Amerikanaca, što predstavlja oko 12,9 posto ukupnih glasova birača na izborima 2016.</p><p>Prema anketama, na nacionalnoj razini Biden uživa prednost pred Trumpom od 10 postotnih bodova, no njegova prednost u nekim ključnim državama je znatno manja. Ovaj tjedan Trump drži skupove u državama koje su odlučujuće za ishod izbora - Floridi, Pennsylvaniji i Iowi, dok Biden putuje u Ohio i na Floridu.</p><p>Biden sa 77 i Trump sa 74 godine, dvojica su najstarijih kandidata u utrci za predsjednika države.</p>