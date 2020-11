Njima nije hladno: U Opatiji na deset stupnjeva zaigrali picigin

Advent u Opatiji izmamio je tisuće građana na ulicu, a njih desetak ohrabrilo se i zaigrati picigin "u plićaku". Čitatelj kaže kako su igrači bili prava atrakcija punih sat vremena

<p>Niskih i studenih desetak stupnjeva u Opatiji nije obeshrabrilo ljubitelje picigina da ovu nedjelju uskoče u more. I dok šetnicom "ubundani" ljudi prolaze i sramežljivo pogledavaju prema moru, njih desetak se dovikuju, plivaju, smiju i "igraju picigina".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Picigin na buri </p><p>- Igrali su sigurno sat vremena, čini mi se da su to opatijski kukali. Inače igraju oko Nove godine, bit će da su uranili. Tisuće je ljudi prošetalo u jaknama s kapama i šalovima, a oni ništa, kao da nije 11. mjesec - priča čitatelj koji je snimio dio atmosfere. </p><p>Priča kako Opatija bez obzira na epidemiološke mjere i buru, vrvi ljudima koji su nedjelju iskoristili da bi prošetali uređenim gradom povodom Adventa.</p><p>-Grad je bez terasa, ali zato svi sjede na klupama uz more - kaže čitatelj.</p>