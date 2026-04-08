SUĐENJE MATAKOVIMA

Njoj i suprugu sude za prijevaru tešku 350.000 eura, sad kaže: 'Nisam ništa znala oko posla'

Piše Helena Tkalčević,
Zagreb: Nastavak suđenja Adriani i Luki Grgi Mataku zbog prijevare | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Adriani i Luki Mataku sude zbog prijevare petero ljudi. Nakon što je Adriana danas iznijela obranu sud joj je vratio dokumente te se više ne mora jednom mjesečno javljati policiji

Nisam imala nikakva razloga vjerovati da se moj suprug ne bavi onim poslom koji govori drugima, a to je trgovanje na burzi, kazala je Adriana Matak, koja je odlučila da neće čekati kraj postupka kako bi iznijela svoju obranu. Adriani i njezinu suprugu Luki Grgi Mataku, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sude zbog optužbi da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za ukupno 350.000 eura lažno im predočavajući da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala.

Supružnici Matak, koji uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, tvrde da su nevini i ne priznaju imovinsko-pravne zahtjeve oštećenika. U međuvremenu su po treći put postali roditelji, a protiv Luke vodi se još jedan kazneni postupak, također zbog prijevare.

Obrat u slučaju jet set prijevara: Luka bivšeg prijatelja optužuje da ga je prevario za 7000 eura

- Nisam imala nikakav kontakt s njegovim poslom, klijentima, ništa... Od oštećenika I. R. sam vidjela prvi puta u sudnici kada je svjedočila, a D. I. T. sam srela na jednom eventu na Korčuli gdje nas je vodio Franjo K. i samo smo se upoznali. Nismo razgovarali o Lukinu poslu, bilo je preglasno i bila sam mlada majka - kazala je Adriana Matak i dodala da jedino dobro poznaje oštećenu I. H. s kojom je bila prijateljica te su intenzivno komunicirale i od od lipnja do rujna 2023. izmijenile više od tisuću poruka.

 - Dolazila je kod nas u kuću, držala našeg sina, glumila moju prijateljicu, a već me lažno prijavila - ustvrdila je Adriana. Za M. J. je ispričala da ga je upoznala kad je preselila u Zagreb.

Zagreb: Nastavak suđenja Adriani i Luki Grgi Mataku zbog prijevare | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Više smo bili prijatelji izdaleka, nisu se družili. Gledao me na Instagramu kad sam upoznala Luku i htio ga je upoznati. Živio je u inozemstvu, bio svjetski čovjek. Našli smo se na kavi u Johannu Francku. On i Luka su pričali o svojim putovanjima, a ja sam samo sjedila sa strane. Nisam ga vidjela poslije dok se nismo slučajno sreli na Korčuli. Nisam znala da ima problema s Lukom te sam se obradovala kad sam njega i njegovu curu - rekla je Adriana, koja nije željela odgovarati na pitanja tužiteljstva ni opunomoćenika oštećenih.

Na pitanje svog branitelja Čede Prodanovića je li čula da je suprug imao problema u poslu prije ovoga odgovorila je da se sjeća jedino jedne zgode kad se Luka probudio jako ljut.

- Imao je partnera u Sydneyu s kojim je držao jedan fond i jednog jutra rekao je da je taj njegov partner izgubio puno novca. Neki ljudi iz Londona su to htjeli povezati s mojim suprugom, da je on nešto krivo shvatio, a to nije bila istina - ispričala je.

'Luka me angažirao da pokušam dogovoriti otplatu 81.500 eura na rate s jednim od oštećenika'

Potom je zavapila sudu da joj se ukinu mjere opreza koje su joj bile određene još 31. siječnja 2024. zbog opasnosti od bijega.

- Trebaju mi dokumenti kako bih mogla upisati dijete u vrtić i podizati poštu i sudske pozive kao svi normalni ljudi - rekla je Adriana. Unatoč protivljenju tužiteljstva, koje je smatralo da i dalje postoje okolnosti zbog kojih su mjere određene, sud je prijedlog prihvatio te su joj vratili australsku putovnicu i hrvatsku osobnu iskaznicu, a više se ne mora ni jednom mjesečno javljati policiji.

Vezano uz dvije Hermes torbice, jednu Lady Dior torbicu, Van Cleef narukvice i naušnice ukupne vrijednosti u iznosu od 45.000 eura, kojoj je je privremeno oduzela policija, Adriana je rekla da joj je to kupio suprug dok su živjeli u Londonu.


 

