Njujorška nadbiskupija daje 800 milijuna dolara u nagodbi sa žrtvama seksualnog nasilja

Žrtve svećeničkog seksualnog zlostavljanja postigle su nagodbu u iznosu od 800 milijuna dolara s njujorškom nadbiskupijom, objavili su odvjetnici u subotu, čime su riješeni zahtjevi koje je podnijelo otprilike 1300 ljudi.

Katolička nadbiskupija u New Yorku pristala je na isplatu u svibnju. Riječ je o jednoj od najvećih odšteta u nizu sudskih sporova pokrenutih u SAD-u zbog seksualnog zlostavljanja koje su počinili pripadnici klera.

Odvjetničko društvo Jeff Anderson & Suradnici, koje zastupa 300 žrtava zlostavljanja, opisalo je to kao "snažan trenutak u potrazi za pravdom".

Ova nagodba po visini iznosa zauzima drugo mjesto, odmah iza one od 880 milijuna dolara koju je 2024. godine sklopila nadbiskupija u Los Angelesu.

Katolička Crkva u proteklih je nekoliko godina diljem SAD-a isplatila milijarde dolara na ime nagodbi, nakon što su New York i druge savezne države donijele zakone koji su žrtvama seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu privremeno omogućili podnošenje tužbi za zločine počinjene i prije više desetljeća.

Uz nagodbu od 800 milijuna dolara, nadbiskupija je pristala objaviti dokumente koji se odnose na seksualne prijestupnike unutar Crkve.

Nagodba također žrtvama omogućuje da sudskim putem zatraže dodatnu odštetu od crkvenih osiguravatelja, a istodobno nadbiskupiju pošteđuje stečaja.