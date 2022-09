'NO Ine će sutra razriješiti Upravu bez otpremnine. Novi članovi dobili podršku partnera'

Članovi vladajuće koalicije dali su snažnu podršku Vladi u mjerama koje se provode, prije svega stabilizaciji cijena energenata u obuzdavanju inflacije, predsjednik Vlade je rezimirao svoj odlazak u New York na Skupštinu UN-a, izvijestio nas o bilateralnim sastancima, razgovarali smo o izvješću ministra graditeljstva o tijeku obnove, a predsjednik i ministar Filipović su istaknuli kako je francuski ministar energetike poslao Vijeću ministara energetike dopis da se na razini EU utvrdi cijena jednog megavata plina u iznosu od 60-70 eura, što je i na tragu našeg stava o jedinstvenoj cijeni plina na razini EU, to je otprilike tri puta niže od trenutne tržišne cijene, istaknuo je predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić nakon sastanka vladajuće većine u Banskim dvorima.

Pretresli su, dodao je, događanja koja slijede, a to su sutrašnje aktualno prijepodne u Saboru, koje je bilo odgođeno jer je premijer Andrej Plenković imao koronu, ali i sjednice Nadzornog odbora INA-e, kojem Vlada predlaže na imenovanje tri nova člana Uprave. Vlada je danas predložila Marina Zovka kao trećeg člana hrvatskog dijela Uprave, a nakon što je iz osobnih razloga od kandidature odustao Emanuel Kovačić. Druga dva predložena člana su Miroslav Skalicki i Hrvoje Šimović. MOL je sa svoje strane predložio šefa Uprave Petera Rataticsa, a kao članove su predložili Krisztiana Pulaya i Berislava Gašu.

- Sutra će na sjednici NO-a biti razriješeni dosadašnji članovi Uprave i prema prijedlogu Vlade neće imati pravo na otpremnine. Predložena tri nova člana Uprave su dobila podršku vladajuće većine - rekao je Bačić.

Uprava je, naglasio je, odgovorna za poslovanje INA-e.

- Iako prema našim saznanjima pravosudni dio ne zahvaća vrh upravnog dijela INA-e, mi smo tražili njihovu ostavku. I jasno smo komunicirali da će se na razini Vlade, ministarstva i MOL-a trebati otvoriti rasprava o načinu upravljanja INA-om, što je pred nama, kako se ovakve stvari, ovakva djela, odnosno nedjela, ne bi događala - poručio je.

Sukladno propisima RH, naglasio je, postoje elementi koji Nadzornom odboru omogućavaju da raskine ugovor s pojedinim članom Uprave, a da mu se pri tome ne priznaju prava iz ugovora, odnosno pravo na otpremninu.

- Dakle, postoji mogućnost zakonom utvrđeno, a to da li to kasnije može biti predmet spora, to ja sada ne bih - rekao je.

